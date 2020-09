Delantero orina en plena semifinal y recibe duro castigo: su excusa no sirvió de mucho

El experimentado delantero del Coleraine, Eoin Bradley, fue suspendido seis partidos por orinar en el campo de juego durante la semifinal de la Copa de Irlanda del Norte contra Ballymena United.

Bradley aprovechó la charla de su entrenador Oran Kearney para ponerse a un lado y, tan disimuladamente como pudo, hacer sus necesidades sobre la hierba del Windsor Park. Sin embargo, las cámaras de la 'BBC 2' lo pillaron 'in fraganti'.

Tras empatar 1-1 en los 90 minutos, con un gol incluido del ariete de 36 años, el Coleraine acabó perdiendo el duelo desde los lanzamientos de penal, pero la noticia que trascendió fue la fuerte sanción que recibió el jugador por sus acciones.

La Asociación de Fútbol de Irlanda del Norte determinó seis partidos de castigo a Bradley por su ''mala conducta'' y romper el Artículo 17 de las normas estipuladas en el reglamento.

Mientras tanto el atacante dijo como excusa que no sabía si podía abandonar por unos minutos el partido para irse a los sanitarios debido a las restricciones propias del COVID-19. Su pretexto no sirvió de mucho, ya que el propio presidente del club expresó que no recurrirán la suspensión.

El contrato de Bradley con el Coleraine culmina en 2022 y suma más de 200 partidos profesionales desde que inicio su carrera como futbolista.