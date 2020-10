Barcelona: Sergiño Dest tira magia en su presentación, pero también comete tremendo blooper

El FC Barcelona presentó oficialmente a Sergiño Dest en el Camp Nou, su nuevo refuerzo para la temporada 2020-21 que llega al club a petición expresa de Ronald Koeman para solventar la baja del portugués Nélson Semedo.

Durante su presentanción en el templo azulgrana, el norteamericano de 19 años se mostró con una sonrisa de oreja a oreja porque estaba cumpliendo uno de los sueños que tenía desde niño.

''El Barça tiene tanta historia que siempre he querido jugar aquí. Es un sueño hecho realidad. He seguido mi corazón y he tomado la decisión correcta'', aseguró Dest, que firmo un contrato hasta junio del 2025.

''Para mí es un orgullo ser el primer jugador estadounidense del Barça, ya estoy impaciente por empezar a jugar con mis nuevos compañeros. Será alucinante jugar con el mejor futbolista del mundo. Correré lo que haga falta para ayudar a Messi y a todo el equipo'', añadió el lateral.

El futbolista tiró algo de magia en el césped del Camp Nou con unas maniobras que rapidamente se hicieron virales, pero también realizó un notable blooper que los aficionados y la prensa deportiva no dejaron pasar.

De esta manera, el Barcelona se hace finalmente de un lateral derecho que pinta para ser el verdadero sucesor de Dani Alves, a quien Sergiño Dest lo tiene como su referente.

''Dani Alves es mi modelo a seguir, he visto muchos vídeos suyos en YouTube. He aprendido mucho de él. Pero todavía puedo aprender mucho de su figura, porque en el Barça aún hay muchos excompañeros suyos, como Messi, que me pueden aconsejar'', dijo el ex del Ajax.