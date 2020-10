La desmesurada promesa que le hizo Sergiño Dest a Messi tras llegar al FC Barcelona

Antes de que fuera anunciado públicamente como nuevo jugador del Barcelona, Sergiño Dest hizo una desmesurada promesa a Messi, asegurando que se quedaría sin aliento por ayudar al argentino.

Barcelona golea al Celta en Balaídos y jugando con uno menos

''Es el mejor jugador de todos los tiempos, será maravilloso jugar con él. Me quedaré sin aire en los pulmones por él'', dijo el lateral de 19 años en un diálogo con De Telegraaf.

Ahora que ya fue confirmado por el club azulgrana, Dest reitera su promesa durante su presentación. ''Será alucinante jugar con el mejor futbolista del mundo. Prometo que correré lo que haga falta para ayudar a Messi y a todo el equipo. Estoy emocionado por conocer al mejor jugador de todos''.

Sergiño se convirtió en el primer estadounidense en llegar al Barcelona. ''Para mí es un orgullo ser el primer jugador estadounidense del Barça. Es un sueño que se ha hecho realidad y estoy impaciente por empezar a jugar con mis nuevos compañeros''.

Sobre su posición natural, el joven futbolista cree que ''mi mejor posición es la de carrilero, y espero mantenerla. Quiero ser como Dani Alves, quiero correr hacia adelante y hacia atrás, y si tengo que entrenar más para parecerme a él, lo haré''.

La reacción de Koeman tras conocer que la Juventus será su rival en Champions

En esa misma línea, el norteamericano señaló a Alves como su referente. ''Dani Alves es mi modelo a seguir, he visto muchos vídeos suyos en YouTube. He aprendido mucho de él. Pero todavía puedo aprender mucho de su figura, porque en el Barça aún hay muchos excompañeros suyos, como Messi, que me pueden aconsejar''.

Acerca de la competencia que tendrá con Sergi Roberto, Dest apuntó que ''es muy buen jugador, con muy buenas cualidades. Recuerdo su gol ante el PSG. Puedo aprender de él. De hecho, puedo aprender de todos. Espero que todo el mundo me dé consejos para llegar a mi máximo potencial''.

Por último, el estadounidense espera poder debutar lo más pronto posible. ''Si pudiera jugar el domingo contra el Sevilla, sería genial. Quiero empezar a jugar cuanto antes''.