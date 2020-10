La reflexión de Marcelo Bielsa antes de enfrentar al City: ''Guardiola le hizo mucho daño al fútbol''

El entrenador argentino Marcelo Bielsa se volverá a ver las caras contra Pep Guardiola cuando este sábado el Leeds United reciba al Manchester City en el Ellan Road.

En un diálogo con DAZN Brasil, el 'Loco' no solo habló del aporte del técnico catalán al fútbol moderno, sino que hizo una gran valoración de su trabajo y estilo único.

''Yo creo que Guardiola le hizo mucho daño al fútbol porque, sin quererlo, inventó un sistema que es cómo se defiende a un equipo de Guardiola. Detrás del circulo central, en propio campo, diez jugadores: ese es un sistema para neutralizar el fútbol que propone Guardiola'', reflexionó Bielsa.

Y añadió: ''Es muy común ver que a un equipo al que se le atribuye superioridad se le enfrente reduciendo el campo. El campo tiene 30 metros de largo y 50 de ancho, y ese es un procedimiento defensivo''.

Sobre cómo se siente a nivel personal cuando sus jugadores destacan, Marcelo dijo que ''no actúo por falsa modestia. El entrenador no inventa el fútbol, el entrenador lo copia. Ve lo que hacen los buenos y dice: 'A ver, de esto que hacen los buenos ¿Qué cosas se pueden enseñar y qué cosas son inherentes a la genética del futbolista?'. Yo simplemente veo qué diferencia hay entre lo que hace y lo que es capaz de hacer. No siempre el futbolista hace lo que es capaz de hacer, sino que hace aquello que está en la superficie de sus posibilidades''.

''Lo que yo le diría a mis hijas es que de tus virtudes tratá de usar el porcentaje más alto, porque si dejamos un porcentaje sin usar por comodidad, porque te requiere esfuerzo o porque hay cosas que sabés hacer pero que no te gusta hacerlas, lo que estás haciendo es deshonrar lo que la vida te dio gratis'', manifestó el estratega de 65 años.

No se siente un guía para Pep

No es la primera vez que Bielsa habla sobre Guardiola, ya que previo al partido, en rueda de prensa, el de Rosario comentó que no se sentía un maestro para el actual técnico del City.

''De ningún modo me siento un mentor. No es como yo me sienta sino cómo lo evidencian los hechos. Si hay un técnico independiente en sus ideas en el mundo, ese es Guardiola. Y no es porque yo lo diga sino porque sus equipos juegan como no juega nadie'', explicó.