Zidane: El fichaje que descarta, la plaga de lesiones y confiesa su gran suerte en el Real Madrid

Real Madrid enfrenta el domingo al Levante de visita por la jornada cinco de la liga española, donde buscan una victoria más.

Te puede interesar: Bombazo: El crack que Zidane pidió a Florentino para el Real Madrid: "Lo llamó personalmente"



Zidane habló en conferencia de prensa previo al duelo y se refirió a la plaga de lesiones que tiene, el fichaje que descarta y su gran suerte en el Real Madrid.

Duelo contra Levante, que siempre sale motivado contra el Madrid

"Es cierto que es el tercer partido fuera, sabemos dónde vamos, aunque no sea su estadio. El año pasado ya fue muy complicado. Hemos preparado bien nuestro partido. Es lo que vamos a intentar hacer. Vamos a tener seguro dificultades, pero estamos preparados".



La gran suerte de Zidane

"Tengo flor (suerte) de estar aquí y aprovecho cada dia que tengo y siempre he sido positivo. No veo las cosas muy negativas, aunque se compliquen las cosas. No nos gusta tener lesionados, pero hay que aceptarlo. No vamos a buscar excusas. Mi plantilla tiene mucho talento, pero muchísimo corazón y las cosas se pueden poner complicadas, pero podemos sacar las cosas adelante".



Preocupado con las lesiones

"No, pero no me gusta, me molesta por los que se lesionan, pero por el resto vamos a seguir adelante y seguir con los que tenemos a disposición".

LEER MÁS: Barcelona: Koeman reveló el fichaje que quieren antes del cierre del mercado: "Estamos justos"



El carácter dentro de la cancha

"Vamos a demostrarlo, cuando estemos en el campo, y nada más. No controlamos el resto, que nos critiquen siempre, no lo controlamos. Estar más unidos, es lo que vamos a hacer. Siempre pasa lo mismo aquí, siempre que haya dificultades, aquí se habla mucho".



Reveló lo que espera de Asensio

"Tiene gol, es un jugador muy vertical y es lo que le pido. Lo que quiero es que cada vez que juegue que busque el gol, claro".



Mejor año para él

"Siempre ha sido así, lo que hace es recuperarse al cien por cien y es lo que está haciendo él para hacer un gran año. Estoy convencido".

MÁS: Escandalosa paliza del PSG en la liga francesa, Neymar gran figura



El fichaje que descarta

"No sé qué información tienen (sobre Houssem Aouar). Es un gran jugador, sin duda que lo sé, y quizá algún día pueda jugar en el Madrid, pero ahora hay esta plantilla y vamos a partir con esto".