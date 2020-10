Todibo ya no se entrena con el Barcelona y está a la espera de su salida

El joven defensor francés Jean-Clair Todibo no entra en planes de Ronald Koeman en el FC Barcelona y está pasando sus últimos momentos en Can Barça.

De acuerdo a información de Mundo Deportivo, Todibo ya no se ha ejercitado este día con sus compañeros en el campo Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva de Barcelona.



A la espera de que acepte la propuesta del Fulham, que como se informó, ofrece 18 millones de euros por él, el club azulgrana ha optado por no correr riesgos innecesarios con el francés, que se ha ejercitado al margen del grupo para evitar una posible lesión.



Pero no solo Jean-Clair Todibo está en la rampa de salida del Barcelona, sino que también otros futbolistas como Rafinha, al que también se le está buscando una salida, o Ousmane Dembélé, que tiene al Manchester United interesado en hacerse con sus servicios.





Sein embargo, la ausencia de Todibo es llamativa, pues con la sanción de Clément Lenglet de cara al partido de mañana ante el Sevilla, Koeman está falto de centrales y tendrá que tirar de Ronald Araujo para suplir la baja del francés Lenglet, que se ha afianzado como titular.