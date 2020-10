Zidane habla con nombre y apellido del jugador que quiere en el Real Madrid, pero...

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se ha mojado esta mañana en la conferencia de prensa donde habló sobre las últimas lesiones y, además, de un nombre que tiene en mente para reforzar a su equipo antes del cierre del mercado.



El estratega francés ha reconocido que Houssem Aouar, el centrocampista galo del Olympique de Lyon que ha sido relacionado con el Real Madrid, “es un gran jugador, sin duda que lo sé, y quizá algún día pueda jugar en el Madrid, pero ahora hay esta plantilla y vamos a partir con esto”.



Pero estas palabras son prácticamente estériles pues Florentino Pérez no planea realizar ningún fichaje para este mercado de verano.

A su vez, Zinedine Zidane ha hablado sobre las lesiones de sus lateral derechos, Dani Carvajal y Álvaro Odriozola. “No me molesta que se acuerden de él y no estamos contentos con lo que pasó con Carvajal y Odriozola, pero no podemos buscar excusas”, ha zanjado.