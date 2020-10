Luis Enrique habla sobre Cristiano Ronaldo antes del España - Portugal

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, consideró a Leo Messi como el mejor jugador del mundo, pero afirmó que el argentino y Cristiano Ronaldo, al que se enfrentará el miércoles en un amistoso, "son un ejemplo" por su "ambición".



"Si tenéis hemeroteca vais a ver claramente cuál es mi opinión sobre quién es el mejor jugador en el planeta fútbol", dijo Luis Enrique en referencia a Leo Messi, en la rueda de prensa previa al amistoso contra Portugal del miércoles.



"Pero sí es cierto que jugadores como Cristiano y como Leo siguen destacando a pesar de cumplir años por su ambición, por su hambre a la hora de conseguir objetivos, de motivarse y de seguir dando rendimiento", explicó 'Lucho'.



"Son claramente un ejemplo de dos jugadores top", añadió Luis Enrique, que rechazó jugar el miércoles contra Portugal en función de la amenaza del astro luso.





"Independientemente de que juegue Cristiano, el objetivo general no cambia, vamos a intentar plantear las cosas de la misma manera, intentando ser protagonistas en el partido", dijo.



La Roja intentará "ser mejor que Portugal, cosa difícil porque es una selección potente, que ha conquistado cosas importante y que tiene un mix de jugadores jóvenes y expertos muy interesantes", añadió el seleccionador español.



Luis Enrique lamentó no poder hacer todos los cambios que le gustaría para dar minutos a sus jugadores, advirtiendo que en "este primer partido priorizaré en función de qué jugadores consideramos que deben participar más o quiénes descansar más", con vistas a los partidos contra Suiza y Ucrania en la Liga de Naciones.



España se enfrenta a los suizos el sábado en Madrid, antes de viajar a Ucrania el 13 de octubre.



"En la selección no es habitual jugar tres partidos en diez días, pero los jugadores están acostumbrados y los objetivos no cambian, que es el de intentar ganar cada partido", añadió Luis Enrique.

HABLÓ TAMBIÉN DE ANSU FATI

Luis Enrique también volvió a deshacerse en elogios hacia el joven delantero Ansu Fati, pero rechazó que haya que hacer un sistema de juego pensando en él.





"El equipo está por encima de cualquier jugador. Estoy encantado de tener jugadores que pueden ser decisivos en los metros finales, pero la selección está hecha para jugar de una determinada manera independientemente de los jugadores que estén", dijo Luis Enrique.



"A Ansu le haríamos un flaco favor si pensamos que nos va a resolver todos los partidos. Lo que Ansu necesita es paciencia, tranquilidad, equilibrio, para desarrollarse", concluyó el seleccionador español.