Van Dijk se olvida de Raúl Jiménez y el mexicano responde: ''No pasa nada, me quedo con el gol al Liverpool''

La selección de Países Bajos recibe este miércoles a México para un amistoso y el defensor Virgil Van Dijk habló en rueda de prensa sobre dicho enfrentamiento, pero se olvidó de Raúl Jiménez cuando le consultaron a quiénes del Tri conocía, dejando de lado al único azteca en la Premier League.

''Conozco solo a algunos jugadores de México como Hirving Lozano, pero me dijeron que no va a estar, a Chicharito Hernández... México es un rival difícil y el miércoles no será la excepción'', dijo el zaguero.

''Siempre quieren ganar y hacen todo lo posible por hacerlo, por lo que el encuentro contra ellos va a ser duro. Los analizaremos durante las próximas horas, intentaremos ganarles y luego centrarnos en los otros dos partidos (Bosnia e Italia por la Liga de Naciones)'', añadió el capitán del combinado neerlandés.

Tras las declaraciones de Van Dijk, fue el turno para Raúl Jiménez que se mostró despreocupado y afirmó que solo está concentrado para el duelo de mañana.

''No pasa nada, yo me quedo con el gol que les hice en aquel partido (Liverpool vs Wolves el 23 de enero del 2020). Durante la entrevista tal vez no se acordó de mí, o no me conoce. No pasa nada. Yo estoy haciendo lo mío en mi equipo para que si más adelante me conoce sea por mis goles'', explicó el ariete mexicano en TV Azteca.

Por otro lado, el delantero aseguró que pese a la fama que ha obtenido en la liga inglesa, siempre mantiene los pies en la tierra, ya que eso lo aprendió de sus familia.

''Mis papás y mis hermanos siempre han estado conmigo. Soy hogareño, me gusta estar en casa sin ningún problema. Ahora tengo a mi novia Daniela y a mi hija. No gano nada subiéndome a un ladrillo'', sentenció Jiménez, que apunta como titular ante Países Bajos.