''No sé lo que me dijo'': Sergiño Dest cuenta su insólita y primera conversación con Messi

El estadounidense Sergiño Dest dialogó con la cadena televisiva NOS y contó detalles de su primera conversación con Lionel Messi tras concretarse su fichaje por el Barcelona.

Cuando el lateral fue presentado oficialmente en el Camp Nou, había expresado su admiración por el argentino, asegurando que lo ayudaría en todo lo posible para que el equipo pudiera estar en lo más alto.

Ahora, Dest confesó que su primera plática con Leo fue surrealista porque no comprendió lo que le dijo. ''Messi no habla en inglés, pero fue muy especial conocerlo. Si soy honesto, no sé lo que me dijo, pero ambos sonreímos. Todo debe estar bien, ¿no?'', soltó entre risas el norteramericano.

Asimismo admite que todavía no puede hablar español, por lo que opta al ''idioma de la pelota'' para crear una conexión con el capitán azulgrana.

Por otro lado manifestó que también tuvo ofertas del Bayern Múnich, pero al final decidió ir al Barcelona porque ''siempre he soñado con jugar aquí. Ronaldinho es mi ídolo y una leyenda en este club. Cuando me enteré del interés del Barça, no tuve que pensarlo dos veces''.

El equipo catalán desembolsó 21 millones de euros más cinco en variables por el fichaje de Dest luego de la salida de Semedo rumbo al Wolverhampton.

Cabe recordar que el pasado domingo, Sergiño se convirtió en el primer estadounidense de la historia en debutar con el Barcelona y lo hizo en el empate ante Sevilla 1-1 en el Camp Nou, ingresando por el lesionado Jordi Alba en la segunda mitad.