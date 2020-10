Agüero en Twitch: le dijeron que no lo convocaron a la selección de Argentina ¡ojo a su reacción!

En una nueva partida vía Twitch un contrincante confrontó a Sergio Agüero al consultarle sobre el porqué no lo habían convocado a la selección de Argentina.

Mediante el chat, el sujeto escribió que Lionel Scaloni no lo eligió para jugar con la Albiceleste para los juegos ante Ecuador y Bolivia.

Su respuesta fue la siguiente: "No boludo, hay uno ahí, quién pone que no me convocaron, si tengo una rodilla menos, vos me hacés reír hermano, y claro, qué queréis que haga, no ves que estoy lesionado de la rodilla, es una cosa de locos, queréis que vaya con la rodilla toda hecha mierda".

Ver: Árbitro de baloncesto recibe brutal paliza en un partido de veteranos en Uruguay

El Kun fue dada de baja en el Manchester City. Hasta el momento no ha jugado ninguno de los encuentros en la Premier League que ya lo sufre Pep Guardiola marchando en la casilla 14 con cuatro puntos.

Te puede interesar: Keylor Navas señala a los tres futbolistas que no le gustaría enfrentar