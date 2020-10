La pesadilla de Nicklas Bendtner y no descarta su retiro: ''Estoy en quiebra si mi suerte no cambia...''

Nicklas Bendtner se arrepiente de la vida que llevó en su estancia como jugador del Arsenal, derrochando grandes cantidades de dinero en una sola noche, cuando muchos pensaron que tendría una exitosa carrera deportiva. Hace un año contó varias experiencias que lo han hecho madurar y repasó su autobiografía con The Guardian.

Bendtner fue condenado a cárcel por golpear a un taxista

''Me encariñé demasiado con el estilo de vida que venía con el dinero. Quiero retroceder en el tiempo y golpear a ese joven en la cabeza con un martillo. Hacerle entender qué oportunidad tiene. Que tiene algo especial, algo de lo que tiene que cuidar'', reflexiona el delantero después de tirar su carrera por la borda.

''Claro que hay algo de arrepentimiento por no haber dirigido mi carrera de una manera más positiva. Mirar hacia atrás me disgustó (al hacer la autobiografía) porque hay momentos que fueron muy dolorosos y difíciles de hablar. Pero no podía escribir simplemente otra biografía deportiva en la que me elogiara. Afortunadamente, confié completamente en Rune (periodista danés que le ayudó con la obra) y pude abrirme y decir: Solo hay una forma en que puedo hacerlo y es con total honestidad''.

Uno de los episodios que cuenta en su biografía fue en 2011, cuando solo tenía 23 años y empezaba a mostrar altibajos con el Arsenal. ''Estoy demasiado borracho para sentarme en una mesa", dice Bendtner, refiriéndose a las mesas de póker de su casino favorito. ''Pero la ruleta es un asunto diferente. Rojo, negro, rojo, negro. ¿Qué tan difícil puede ser?''.

Aquella noche no acabó bien. ''Después de 90 minutos he perdido 400.000 libras esterlinas. Dinero que no tengo. Estoy en quiebra si mi suerte no cambia. Me tambaleo hacia los baños y me mojo con agua la cara. Luego busco un cajero y consigo otras 50.000 libras esterlinas en fichas''.

Bendtner protagoniza un reality show con su bella novia

Diez años más tarde de esa experiencia, Nicklas asegura que ''cuando estás más o menos arruinado, te hace pensar: 'Esto tiene que parar'. Perdí 400.000 libras esterlinas, pero terminé recuperando parte de eso, en realidad". "Era demasiado arriesgado, incluso para mí. Fue la llamada de atención que ayudó a romper ese hechizo. Nunca he sido un tipo al que le importa el dinero como una forma de lucirse. Al principio, se trataba más de divertirse y estar con la gente que te gusta''.

Y añade: ''Cuando me lesioné y no pude sentir la emoción de esa sensación absoluta de vivir al límite en el campo, el juego me dio la adrenalina. Obviamente, cuanto mayor es el riesgo, mayor es la adrenalina. Así que vas por apuestas altas''.

Piensa en la retirada

Bendtner se encuentra sin equipo, pues se estaba preparando para ir al fútbol chino, pero la pandemia paralizó la operación y ahora piensa en su retirada.

''Puedo decir honestamente que, aparte de que mi hijo haya nacido y esté con él, nada me da más placer que jugar al fútbol. Ahora es difícil con Covid. Si surge algo como jugador, lo miraré. Si no es así, me estoy preparando para el próximo capítulo''.