Alemania venció a Ucrania sin complicaciones en la Liga de Naciones de la UEFA

Alemania ofreció una mejor cara este sábado en su visita a Ucrania, a la que derrotó por 2-1, luego del amistoso del miércoles en Colonia contra Turquía, con quien empató 3-3, y se colocó segunda en el grupo 4 de la Liga A de la Liga de las Naciones.

Matthias Ginter (20) y Leon Goretza (49) anotaron los goles de la 'Mannschaft' y por los ucranianos recortó diferencias Ruslan Malinovskiy desde el punto de penal (77).



"Evidentemente estoy decepcionado y enfadado". El técnico de la selección germana, Joachim Löw, no salió nada contento del enfrentamiento del miércoles, en el que dio entrada a muchos jugadores no habituales.

Matthias Ginter celebrando el gol con la camisa de Alemania.



Para el encuentro de este sábado de la Liga de Naciones, Löw fue a lo seguro y dispuso un once titular compuesto por sus mejores futbolistas, que saltaron al césped del Olímpico de Kiev donde se permitió la presencia de espectadores en las gradas.



La tetracampeona del mundo empezó desde bien temprano a buscar el gol, como demostró Serge Gnabry con un buen disparo desde fuera del área (4) que el arquero ucraniano, Georgiy Bushchan, solo pudo despejar.

Posteriormente, en medio de un revuelo dentro del área local, el central Antonio Rudiger regateó para poner un centro, raso, a la altura del punto de penal. Gnabry no llegó a conectar pero sí el defensa Matthias Ginter (20), que embocó a gol pese a la oposición de un rival ucraniano.



Los alemanes, que tras su empate 1-1 en Suiza hace un mes saben que no pueden permitirse más tropiezos si quieren acceder a la fase final de la Liga de Naciones, apretaron en busca del segundo tanto.



Éste no llegó hasta el inicio de la segunda mitad. El defensa Lukas Klostermann centró suave al área local, Bushchan trató de blocar la bola con tan mala suerte que se le resbaló de entre las manos, para golpear en la cabeza de Goretzka (49) y entrar mansamente en las redes.

Pese a la desventaja, los ucranianos, diezmados por varios positivos al covid-19 en su convocatoria, no se rindieron y en el minuto 75 Niklas Süle cometió penal sobre Roman Yaremchuk, que se encargó de convertir Ruslan Malinovskyi (77).



El marcador ya no se movería de ese 2-1 y permite a Alemania adelantar a Ucrania y colocarse como segunda de la llave con 5 puntos. Los dirigidos por Andriy Shevchenko, de su lado, marchan terceros con 3 unidades gracias a la derrota de Suiza en España (1-0).