Dragon Ball: Exjugador del Barcelona confiesa por qué se cambió el nombre a Goku

Dragon Ball es una serie japonesa que marcó a muchos niños nacidos en los noventas, quienes crecieron viendo a Goku y al resto de personajes auténticos que con el transcurrir de los años se convirtieron en ídolos.

Joan Román, exjugador del Barça B, parece que fue uno de esos jóvenes y ahora sorprendió a todos cambiándose de nombre y haciéndose llamar Goku.

''Estoy agradecido a Joan por todo lo que he vivido. Lo positivo y las enseñanzas que me ha dejado, pero ahora soy Goku. He escogido este nombre porque me siento identificado con lo valores que representa para mí: perseverancia, empatía, crecerse ante los obstáculos. Luz y Positividad. Solo pido respeto como muchas personas ya me lo están demostrado. Siempre en movimiento. Siempre hacia adelante, mucho amor para todos'', expresó el jugador en Instagram.

A sus 27 años, el mediocampista español milita en el Miedz Legnica polaco, pero en su juventud llegó a destacar en la cantera del Espanyol lo que le llevó a firmar por la academia del Manchester City y fichar por el Barcelona B en 2012.

En los tres años que formó parte de la disciplina azulgrana, uno de ellos estuvo cedido en el Villarreal, llegó a disputar una Copa Cataluña con el primer equipo y finalmente en 2015 se marchó libre al Sporting de Braga.

Tras pasar por diversos clubes como el Nacional portugués, el Slask Wracow polaco, el Limassol chipriota y el Panetolikos griego, ahora Goku se ha asentado en el Miedz con el cual ha conseguido tres goles y tres asistencias en los seis primeros partidos de la temporada.

Con este cambio de nombre, Joan Román busca renacer y empezar una nueva etapa que le depare muchos éxitos. Por el momento ya se ha cambiado el nombre en redes sociales y su club ya lo llama como el referente de Dragon Ball.