El futbolista Osama Vinladen rompe el silencio: ''Mi hermano se llama Sadam Huseín; estaba de moda el nombre''

En Perú existe un joven futbolista que ha causado revuelo en los últimos días por su peculiar nombre que recuerda mucho al terrorista y líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden.

El Unión Comercio, un equipo de la Segunda División peruana, anunció la semana pasada el fichaje de Osama Vinladen López Jiménez, un jugador de 18 años que ya fue convocado por la Sub-15 de la franjirroja.

''Mis amigos se burlaban, pero yo lo tomaba con tranquilidad. Al principio me incomodaba, pero uno aprende a vivir con eso. Ahora me siento normal'', dijo en 2017 Osama, pero esta vez concedió una entrevista para Què T'hi Jugues de Ser Catalunya en donde contó más detalles.

''Mi hermano se llama Sadam Huseín y mi padre quería poner George Bush al tercer hijo, pero fue una niña'', añade el jugador en el programa. Cuestionado sobre si se cambiaría el nombre, Osama aseguró que ''pensé en cambiarmelo, pero ahora estoy tranquilo''.

''Cuando Osama Bin Laden tumba las Torres Gemelas estaba de moda el nombre y yo nazco el 7 de octubre de 2002. No hay más gente que se llame así. Es extraño, pero me parece normal para mí, ya he pasado por esta situación y me parece normal. En mi camiseta me pongo Osama'', relata el peruano.

Además, Vinladen comentó que ''creo que hay un Hitler también en Perú''. ''Jesús salvó al mundo y hay Jesús que hacen daño. Por que haya un Osama que mató gente... No creo que por un nombre... no creo que tenga que haber una ley. Llama mucho la atención, por lo que veo''.

Para sorpresa de muchos, el futbolista tiene un hijo a su corta edad, pero se llama Santiago. Aunque si fuera por su padre: ''Me decía que le pusiera otro nombre, le gustaba George Bush''.