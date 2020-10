¿Y si pierde ante Barcelona? Zidane se refiere a su futuro en el Real Madrid

Zinedine Zidane no pierde la calma. Al técnico del Real Madrid nadie le saca carrera y en las conferencias de prensa siempre se le verá con una sonrisa en más de alguna respuesta que da a las preguntas de la prensa deportiva.

Este día Zizou compareció en la previa del Clásico dejando ver que el Real Madrid tiene cómo y con qué ganar en el Camp Nou ante el Barcelona, estadio en el que no sabe lo que es perder por La Liga.

El estratega francés el Real Madrid también habló sobre Sergio Ramos, capitán del equipo que según él, ya está recuperado.

ZIDANE EN CONFERENCIA DE PRENSA

Clásico sin público: "Sabemos lo que vamos a encontrar en Barcelona, un campo vacío. Pero siempre es especial. Es importante comenzar bien nuestro partido".



Sergio Ramos: "Sergio es nuestro líder, nuestro capitán, pero no vamos a arriesgar. Está recuperado y va a estar con nosotros. Se trata de estar al cien por cien y Sergio ya lo está".



Derrotas frente al Cádiz y Shakhtar: "Siempre vemos los partidos. Nosotros empezamos mal. Nos ha costado jugar contra equipos metidos atrás... Lo que queremos es preparar nuestro partido. Hay que aceptar cuando las cosas van regular, pero es importante especial para reivindicar nuestra fortaleza".



El Clásico de los niños: "Un Clásico es un Clásico. Creo que va a ser un buen partido a pesar de la situación. Siempre un Barça-Madrid es un partido de equipo a equipo".



El Barcelona de Koeman: "Es la mejor forma de revertir la situación porque es el partido que tenemos mañana. Sabe jugar muy bien al fútbol y te complica las cosas siempre. Vamos a tener un patrido difícil mañana y eso es muy bueno".



Su momento personal: "No vamos ni de víctima ni de nada. Cada partido tiene su historia. Lo bueno del fútbol es que puedes cambiar la situación rápido. Hay que pensar positivo".



El estado anímico de la plantilla: "El trabajo en 48 horas es descanso, sobre todo. El partido en sí mismo es lo que nos puede cambiar. La confianza es con lo que tú vas a hacer en el campo. Si lo haces bien, vas a tener confianza".





Autocrítica: "Siempre he sido crítico conmigo, pero nosotros sabemos que las cosas las podemos camiar todos juntos. Después de una derrota, la mayoría de las críticas son para mí. Es normal. Yo no vivo del pasado, lo más importante es lo que viene y tenemos ganas de hacer un buen partido".



Máxima motivación: "Nosotros siempre salimos al campo pensando en ganar. A veces no salen las cosas por varios factores, pero es así. Nosotros siempre metemos nuestra motivación en el terreno de juego".



El equipo competitivo: "No hay partidos sencillos, lo que pasa es que no te salen las cosas como quieres. El Madrid siempre ha tenido altibajos, pero el Madrid siempre quiere demostrar cosas cuando le toca. Y mañana tenemos un buen escenario para mostrar nuestra imagen".



El apoyo del presidente: "He notado el respaldo de todos. Los jugadores me han hecho ganar muchas cosas, yo siempre voy a estar a muerte con mis jugadores porque luchan, pelean, corren... Yo noto el apoyo de todos y tenemos que cambiar nuestro chip. Cuando las cosas se ponen peor aparecen os que tienen carácter, la calidad... y eso lo tenemos que sacar mañana".



¿Se siente en deuda con sus jugadores?: "No creo que me sienta en deuda con ellos. Yo soy el entrenador y cuando se dice cosas feas alrededor del equipo, pues yo soy el entrenador para decir que no pasa nada y que tenemos que estar todos juntos. Cuando hay un partido malo nos tenemos que juntar todos. Pero no sólo en el fútbol, en la vida también. Cuando las cosas no van bien, hay que estar juntos".



La actitud: "No va a ser el problema en el Camp Nou. Mis jugadores siempre quieren y tienen motivación para hacer las cosas bien".



Se juega su futuro: "Es lo que se dice, no lo voy a negar. Qué cambia. El año pasado igual, en la primera etapa igual... Lo que tengo que hacer es mi trabajo, el resto nada".