Bartomeu habla tras finalizar la Junta Directiva: cuántas veces ha pensado en dimitir y el caso Messi

Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona, y el portavoz del club, Josep Vives, comparecieron una vez que finalizó este lunes por la tarde la Junta Directiva. El mandamás azulgrana habló de su posible dimisión, el VAR y el caso Messi que explotó en el mercado de verano.

El motivo por el que Messi se terminó quedando en el Barça

Afrontar el voto de censura

''Todo lo que hoy hemos decidido es de forma unánime. Lo primero es el Barça. Hay unanimidad. Ahora estamos esperando la respuesta de la Generalitat de si se dan las condiciones sanitarias para realizar el voto''.

El Camp Nou, sede única

''Desde el primer momento hemos querido hacer un voto descentralizado para tener más participación y porque hay dificultad de movilización. Durante las reuniones siempre hemos dicho que necesitamos quince días porque la logística es muy compleja. La sorpresa es cuando el jueves nos confirman que el voto se tiene que hacer el 1 y 2 de noviembre. Son 15 días y no habían esos días. Pedimos que se fijen otras fechas. Como no tenemos esos 15 días, tenemos que hacerlo en el Camp Nou, centralizado''.

Dimisión si hay voto de censura

''Siempre hemos pedido que el voto sea descentralizado para darle mayor protagonismo al socio. Si nos contestan que no puede ser, la sede única es el Camp Nou. Cuando tengamos la respuesta, hablaremos del tema. Especulaciones no las haré''.

¿Cuántas veces ha pensado renunciar?

''Ninguna vez se me ha pasado por la cabeza la dimisión. Con el equipo que hay y con el entrenador, se está construyendo un buen proyecto. Tenemos un partido importante de Champions. Las ganas y la ilusión están ahí. Creo que más de un título vamos a ganar''.

Primer presidente expulsado en la historia

''No gestionamos el club con miedo, queremos que esto mejore día a día. Miedo ninguno. Es muy importante que el socio se exprese. Antes de hacerse un voto de censura hay que explicar la gestión del club. En esta década hemos ganado 22 títulos. Si fuera por temor futbolístico, es una cifra espectacular. Hay muchas cosas por explicar''.

Caso Messi

''Es bueno cabrearse porque eso significa que hay ganas y ambición. El cabreo por los resultados fue generalizado. Había una fecha límite en el contrato y esa fecha pasó. Lo que todos queremos es que Messi se retire en el Camp Nou. Entiendo que pueda estar enfadado por no haberse ido. Yo intenté explicarle a él y su familia que no podíamos dejarle marchar. En este proyecto de Koeman, Messi es la llave. Espero que en un futuro lo que diga es que está feliz, que le gustaría renovar su contrato con el Barcelona y acabar su carrera en el Camp Nou''.

Rebaja salarial

''Nosotros decimos que es una adecuación del salario a los ingresos del club, no una rebaja salarial. Esta adecuación acabará bien. No tengo duda que todo el mundo lo hará lo mejor posible para que el club sea sostenible y tenga futuro. Hay que pensar que trabajamos con muchas incógnitas, no sabemos qué va a pasar. En estos momentos lo que más importa es que haya gente delante que tome decisiones''.

Koeman explota tras perder el Clásico y señala al VAR

Escándalo en el VAR

''Las conversaciones entre VAR y árbitros son constantes durante el partido. En este caso, el colegiado se dirigió a ver la acción y se tomó la decisión. Nada que decir. Si mañana podemos hacer algo, lo haremos. Hay que pedir a la RFEF que haya una reflexión colectiva. Somos un club que apostamos con la tecnología. Que haya el mismo criterio es muy importante''.

Piqué

''A Piqué lo queremos mucho. Cuando habló del Barçagate ya le dije que no era verdad que hubiéramos gastado dinero en criticar a jugadores en la red y eso es lo que dice la auditoría. A veces hay que aceptar lo que dicen los jugadores, pero yo no voy a discutir públicamente con ningún jugador. Sería muy mal movimiento por mi parte. Los jugadores saben que mis puertas están abiertas. Yo también he ido alguna vez a sus casas para hablar alguna cosa, pero siempre en privado''.