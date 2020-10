Se estarán arrepintiendo: Las tres grandes promesas que rechazó el Barcelona por Bartomeu

Mientras el Barcelona define el futuro de Josep Maria Bartomeu, un exasesor del club contó algunos detelles que ayudan a entender cómo es la gestión del actual presidente, quien en noviembre afrontará un referéndum a través del cual los socios votarán por su salida.

Ariedo Braida trabajó varios años en el AC Milan y en un diálogo con Radio Marca, contó que llegó al equipo azulgrana a pedido de la actual directiva para conformar una comisión deportiva. En su breve tiempo en la institución aprovechó para volcar sus conocimientos en favor de la entidad, pero la dirigencia ignoró sus recomendaciones y fue despedido sin justificación.

''Yo no quiero pelearme con nadie, solo busco una solución para mi caso. A mí me quedaban dos años de contrato y me despidieron sin ninguna explicación'', señaló el exdirectivo blaugrana.

A Braida le consultaron cuáles habían sido los nombres que había puesto sobre la mesa del Barcelona: ''Estuve estudiando jugadores y apunté algunos nombres como Erling Haaland, del Borussia Dortmund, cuando aún jugaba en el Rosenborg. Pero en el club me dijeron que no, que no tenía el perfil Barça. De Italia también sugerí otros nombres, como Nicoló Barella, que ahora está en el Inter, o Zaniolo, de la Roma. Pero si tú no tienes la responsabilidad para ejecutar esto porque se la han dado a otros, no puedes hacer nada. Estuve apartado''.



Ariedo Braida recomendó algunos jugadores al Barcelona, pero fue despedido sin explicación.

Haaland, de 20 años, es considerado como el delantero con mayor proyección del mundo y actualmente su ficha se acerca a los 100 millones de dólares. Por su parte, Barella tiene 23 años, es titular en la selección de Italia y es una de las piezas claves del Inter en la medular. Además, Zaniolo es un volante de 24 años, pero en los últimos años las lesiones lo han apartado de los terrenos de juego. Si el asesor hubiese sido escuchado en su momento, el Barça podría haber fichado a estos jóvenes por menos de 70 millones millones de dólares.

La opinión de Braida es una de las más respetadas en Europa, ya que durante su etapa en Milan, los rossoneros ficharon a promesas como Gullit, Kaká, Shevchenko y Thiago Silva, quienes después se convirtieron en estrellas mundiales y hasta ganaron Balones de Oro.

La Masía

El exasesor del Barcelona destacó la cantera del equipo catalán, aunque señaló que algunos de los directivos no son capaces de advertir qué juveniles pueden brillar y cuáles no.

''A mí me gustaba ir a ver a chicos de la cantera, Riqui Puig, Aleñá, etcétera. Yo les dije en mi primer año que Aleñá tenía una buena proyección. También Puig, Monchu, Collado, Araujo... Incluso también me fijé en Ansu Fati, y de hecho estuve hablando con su padre varias veces en la ciudad deportiva. Me gustaba mucho ese trabajo porque era una joya ir a ver a chicos progresar con el transcurso de los meses. Veía a cierto jugador y ya sabía que tenía mucha proyección, aunque luego se hablara de otros que en realidad no tenían futuro''.

Por último, Braida no quiso criticar a Bartomeu pero reconoció que la comunicación entre ambos era nula: ''Me encontré con él varias veces en la ciudad deportiva y nos saludábamos, pero tenía muy poca relación con él. No hablábamos cada día ni cada semana''.