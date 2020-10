¿Jugará Cristiano Ronaldo ante el Barcelona?, Andrea Pirlo habla sobre ello

Andrea Pirlo todavía no sabe si contará con su máxima estrella Cristiano Ronaldo para el vital partido de Champions League ante el Barcelona este miércoles en casa de los juventinos.

Eso sí, el DT de los de Turín, ha evitado dar pistas sobre el el juego que disputarán barcelonistas e italianos en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League.

Pirlo, que ya se enfrentó al Barcelona como jugador, ha revelado que hasta esta noche no sabrá los resultados del test de Cristiano Ronaldo, que está confinado en casa a causa de un positivo por coronavirus. “Tenemos que esperar al resultado de esta noche”, ha comentado en rueda de prensa.



Cristiano Ronaldo, de salir negativo, se uniría al plantel por la mañana ya que el jugador no ha dejado de entrenar por aparte durante ha sido positivo por Covid-19. Andrea Pirlo, por su parte, no ha querido adelantar su titularidad pero ya ha avisado que “estando quince días en casa, no está para jugar todo el partido”. Lo que no ha aclarado es si jugará de inicio o en el transcurso del encuentro.





El estratega de la Juventus ha tenido bastantes incovenientes en este inicio de temporada, pues no podrá seguir contando con Giorgio Chiellini ni con De Ligt, jugadores que no llegarán a tiempo para el partido y que Leonardo Bonucci, también tocado en el último encuentro de la Serie A, despejará dudas el miércoles por la mañana.