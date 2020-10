El consejo de Maradona a Mbappé y señala quiénes son los mejores futbolistas del mundo

Diego Armando Maradona estará de cumpleaños este próximo viernes (60) y la prestigiosa revista France Football ha aprovechado para hacerle una entrevista. En ella, el astro argentino repasa la actualidad en el fútbol, aconseja a Mbappé y señala quiénes son los mejores de la actualidad.

Sobre el joven delantero del PSG, que ya levantó la Copa del Mundo con apenas 19 años, el 'Pelusa' dijo que debe tener mucho cuidado cuando recibe entradas.

''Mbappé es un jugador fantástico, pero sigue siendo un chico joven. Tiene todavía que jugar muchos partidos en todas las competiciones para seguir creciendo. Debe estar atento a aquellos defensas que le pueden masacrar la rodilla (recuerda la entrada de Andoni Goikoetxea en 1983 que le lastimó la rodilla), pero reconozco que su progresión va muy rápida'', explicó.

El entrenador fue consultado acerca de su fichaje frustrado en 1989 por el Olympique de Marsella: ''Me acuerdo muy bien de ello. El Marsella me contactó para doblarme el salario. Estaba en el Napoli y le dije al presidente, Corrado Ferlaino, que me dejara ir. Él me aseguró que si ganábamos la UEFA me dejaría marcharme. El día que la ganamos fui a su despacho y le dije que me iba, pero retrocedió y no me dejó marcharme''.

Respecto a los mejores jugadores del mundo, Maradona destacó a ''Messi y Cristiano Ronaldo, son unas máquinas''. Pero también se acordó de Xavi Hernández y Luka Modric, a los que considera los mejores centrocampistas de la historia.

Aislado en su domicilio

Diego Armando decidió autoaislarse en su propia casa por riesgo de contraer el coronavirus luego de que uno de sus guardaespaldas diera positivo, según informó la agencia estatal de noticias de Argentina Télam.

El técnico de Gimnasia y Esgrima lleva desde el martes recluido después de haber estado en contacto con su empleado por última vez el fin de semana. Maradona no muestra síntomas y se hará la prueba del COVID-19 este jueves.