Mourinho, enfadado tras perder en Europa League con un equipo sumamente inferior

Mourinho no se guarda nada y cuando tiene que criticar lo hace, y más cuando se trata de los suyos. Luego del revés recibido en Europa League ante el modesto Royal Antwerp, el portugués soltó.

El técnico del Tottenham Hotspur dijo que la decepcionante actuación de sus jugadores menos habituales en la derrota del jueves por 1-0 harán que sea “muy fácil” elegir a su equipo en el futuro.

“Es mi responsabilidad darles oportunidades, pero también es su oportunidad de aprovechar la oportunidad con ambas manos y pedir más. Esta noche muestra que mis elecciones futuras serán muy fáciles”, dijo.



Y que José Mourinho realizó nueve variantes en la alineación respecto a la victoria 1-0 del lunes en la Premier League en Burnley, pero los Spurs perdieron a raíz de un error del defensa Ben Davies que permitió que el delantero, Lior Refaelov, anotara el único gol del duelo



Dele Alli, Steven Bergwijn, Giovani lo Celso y Carlos Vinicius fueron reemplazados en el medio tiempo, pero el equipo londinense no pudo volver al mismo nivel. Fue su primera derrota desde que perdió 1-0 ante el Everton el primer fin de semana de la Premier League en septiembre.



“¿Los cuatro cambios? Me gustaría haber hecho 11 cambios en el descanso”, reconoció un airado Mourinho a los periodistas. “No hice cinco porque 45 minutos se iban a hacer muy largos”. “Siempre me gusta pensar que los jugadores merecen una oportunidad. Tenemos una gran plantilla con muchos buenos jugadores”, añadió.