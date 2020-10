Los regalos que pidió Diego Maradona por su cumpleaños número 60: "Ojalá desapareciera el COVID-19"  

Diego Maradona arribó el viernes a los 60 años, todo el mundo del fútbol se desbordó a felicitarlo, entre ellos Cristiano Ronaldo, Zidane, Pedro Troglio, entre otros.

El "10" ha decidido enviar un mensaje y lo hizo para el medio italiano Corriere dello Sport en el que desvela los deseos que pidió en esta fecha especial.





"Ojalá desapareciera esta pandemia asesina, sí. Quisiera que dejaran en paz a todos y sobre todo a esos países y pueblos y niños tan pobres que ni siquiera pueden defenderse", arrancó el argentino. "Ojalá que aquí en Argentina como en muchas, demasiadas, otras partes del mundo, se derrotaran el virus del hambre y la falta de trabajo que devoran la dignidad de las personas".

A su primer deseo agregó: "Como no puedo dejar de hablar de fútbol, ​​me gustaría que mi Gimnasia, que está cerca de volver al campo, vuelva a ganar el campeonato después de noventa años y más”.” Y si es cierto que no hay dos sin tres, me gustaría que el Napoli ganara pronto otro Scudetto. Yo lo sigo. Me gusta".



Además, Diego Maradona quiso dedicarle unas palabras a Gennaro Gattuso, entrenador del Napoli y equipo donde el "10" es un ídolo histórico.

"Sigue así: con tu determinación y tu habilidad para hacer fútbol. Te ánimo y quiero decirte algo: hay gente que presume de haber jugado en el Barcelona, ​​en el Real Madrid, en la Juventus. Estoy orgulloso de haber formado parte del Napoli. Espero que algún día tú también puedas contarlo", cerró.