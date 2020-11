Koeman llega muy molesto a la conferencia de prensa tras el Alavés-Barcelona

Ronald Koeman ha salido enfadado luego del empate 1-1 ante el Alavés. El director técnicol holandés del Barcelona se pregunta cómo su equipo puede fallar tantos goles

En conferencia de prensa, Koeman demostró su molestia. "No estuve contento con la primera parte, tuvimos algunas amarillas. Hice los tres cambios porque no estaba contento", comenzó diciendo el holandés.



"No es tema de actitud, ni de concentración, pero sí de hacer más goles delante de la meta rival. Ya fue nuestro problema contra la Juventus. Regalamos el primer gol al Alavés. No se puede aceptar que fallemos tanto", dijo de forma clara y dejándole ir un dardo a Piqué y Neto.





Ronald Koeman no dejaba de preguntarse cómo fallaban tanto a la hora de definir. El estratega del Barcelona asegura que si creas muchas oportunidades y solo marcas uno, no es algo bueno.

"No sé si se trata de justicia o no. Siempre es difícil, pero la segunda parte tuvimos un ritmo más alto, lo mismo que ante la Juventus, pero necesitamos marcar más goles. No se trata del carácter, sino del rendimiento. No es suficiente. Si creas muchas oportunidades y solo marcas uno, eso no es bueno", explicó.





El Barça empató en Mendizorroza, tras ir por debajo en el marcador durante buena parte del partido tras un error de Neto. Griezmann empató en la segunda parte, apenas un minuto después de que el Alavés se quedase con diez por la expulsión de Jota Peleteiro.