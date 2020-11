David Alaba no renovará con el Bayern Múnich y podría marcharse libre a un grande de Europa en enero

El pulso entre Bayern Múnich y David Alaba, que acaba contrato a final de año, vivió este lunes un nuevo capítulo cuando el defensa austriaco admitió haberse informado "por la prensa" que el club le había retirado la oferta de renovación. Alaba admitió estar “herido y decepcionado” con el Bayern, ya que entiende que no era el momento.



"Estoy sorprendido de haberme enterado por la prensa. Evidentemente es una situación muy especial", declaró este lunes el defensor de 28 años en conferencia de prensa previa al partido de Champions League que el martes disputará el Bayern en Salzburgo.





Desde hace meses, ambas partes no se ponen de acuerdo en los términos económicos a la hora de renovar el contrato del jugador y el domingo por la noche, el presidente del club, Herbert Hainer aseguró que el agente del futbolista, Pini Zahavi, consideraba la oferta del Bayern "insatisfactoria".

El Bayern, club duro en las negociaciones, fijó un máximo de 18 millones de euros por cinco años. Una cifra nada desdeñable para la tesorería del club alemán. Alaba, asesorado por su agente, decidió rechazar la oferta y seguir jugando con su club hasta la expiración de su contrato.

La instituación alemana no da su brazo a torcer y, tras las palabras de su presidenter Herbet Hainer, confirma que "Alaba no renovará y que se irá libre el próximo 1 de enero". En consecuencia, "el club ha decidido retirar la oferta. Esto significa que ya no hay oferta" de renovación, añadió Hainer.





Preguntado este lunes, Alaba negó tener ningún acuerdo con otro club y explicó: "Soy un jugador al que le encanta jugar para el Bayern Múnich y siempre soy feliz de formar parte del equipo", finalizó el austriaco quien milita en el club bávaro desde 2008.



Su entrenador, Hansi Flick, se refirió a la situación del defensa en la misma comparecencia ante la prensa: "Sería muy feliz si David se queda en el club más allá de la presente temporada. Es un jugador muy importante, dentro y fuera de la cancha. Encarna valores importantes del club, es querido por el equipo y los aficionados".

Podría marcharse a un grande de Europa

Al reciente campeón de la Champions League, se le ha vinculado con los pesos pesados de la Premier League, como lo son el Liverpool y Manchester City.

De igual manera, se pronuncian acercamientos del subcampeón europeo Paris Saint-German e incluso con el multicampeón de la Serie A, la Juventus de Turín.

Sin embargo, de acuerdo al reporte de Sport Bild, a Alaba le seducen/entusiasman dos clubes en especial: los gigantes de España. Vería al Real Madrid y al FC Barcelona como grandes desafíos.