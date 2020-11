Kylian Mbappé sufre una lesión muscular y se suma a las sensibles bajas del PSG para el duelo ante Leipzig

El Paris Saint Germain no podrá contar con cinco jugadores importantes en su duelo ante el RB Leipzig por la Champions League. Este martes, el francés Kylian Mbappé se añadió a la larga lista de jugadores que no estarán disponibles para enfrentar al cuadro alemán.

También puedes leer: El Ajax registra 11 casos de Covid-19 previo a su juego de Champions ante el Midtjylland



El campeón del mundo francés sufrió una lesión en los isquiotibiales en el partido del fin de semana ante Nantes, anunció el club este martes en un comunicado.



La baja de Mbappé se suma a las ya confirmadas de Neymar, Mauro Icardi, Marco Verrati y Julian Draxler. El astro brasileño sufre una lesión en los aductores después del partido en Estambul la semana pasada y se espera que esté de baja hasta finales de noviembre.





No es novedad que el PSG tenga muchos lesionados en un partido importante de la Liga de Campeones. Jérôme Rothen, exfutbolista francés, acusa al conjunto parisino de entrenar mal y criticó a Neymar por no mantenerse en forma:



"La forma de entrenar al PSG no es buena. La final de la Champions es el árbol que esconde el bosque de los entrenamientos. Los jugadores están felices de ir a entrenar, pero hay ejercicios que deberían hacerse. Hay brechas al inicio de la temporada. Muchos jugadores sacan la lengua después de 20-25 minutos. No logran contrarrestar los esfuerzos. Estamos en el Paris Saint-Germain, no se pueden mostrar esas debilidades en la Champions".