Activado: El primer fichaje que hará el FC Barcelona de Koeman en enero

El FC Barcelona tiene claro que debe fichar en enero para fortalecer la plantilla en esta temporada 2020-21.

La lesión de Ansu Fati ha hecho que el Barcelona haya decidido activar el fichaje de un delantero que Koeman pidió cuando llegó al club, se trata de Memphis Depay.

Y es que la joya Ansu Fati fue operado y estará de baja hasta cuatro meses. Depay llegaría sí o sí.

COQUETEA DE NUEVO

Ante la noticia que confirma hoy Sport y Mundo Deportivo sobre la activación del fichaje de Depay por parte del Barcelona, el propio jugador también ha dado pistas sobre su futuro y todo apunta a que terminará en el Camp Nou.

"Vamos a esperar a ver que sucede, hablaré con el Olympique de Lyon, sé que hay interés, pero no puedo decir mucho más, no he hablado mucho con mi gente", dijo Depay sobre su futuro en el Barcelona.



Memphis Depay apunta a convertirse en jugador del Barcelona en enero.

El holandés de solo 26 años le ha dejado claro a la afición del Lyon que no promete quedarse hasta el final de la actual temporada.

"Esta cuestión me la preguntáis mucho. Pero no voy a hacer promesas que no estoy seguro de que pueda cumplir. Yo creo que Lyon tiene que aprovechar mi presencia aquí ahora. Y yo tengo que aprovechar el estar aquí. Y eso es lo que trato de hacer todos los días. Lo podéis preguntar a los que me rodean: me gusta entrenar y trato de ser positivo todos los días", señaló.

Depay termina contrato en junio, así que está ante un escenario muy propicio para una salida. Con 26 años todo apunta a que no renovará así que puede salir en enero, por un precio muy asequible. O llegar gratis a cualquier equipo en verano. El Barcelona parecer ser su destino.