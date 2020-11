La mala costumbre de Vela: Fábregas confiesa lo que siempre le repetía al mexicano en el Arsenal

Cesc Fábregas se prepara para ser juez del Red Bull Street Style 2020 y mientras llega ese día, el jugador atendió a Marca Claro desde Mónaco para hablar sobre su relación con Carlos Vela.

Ambos futbolistas compartieron vestuario en el Arsenal y según cuenta el campeón del mundo, Vela es uno de los mejores definidores que ha visto en la vida, aunque tenía una mala costumbre de dejar las cosas para el siguiente día.

''Para mí, Carlos es de los jugadores con mejor definición con los que he jugado jamás, lo tengo clarísimo y lo vi en el Arsenal, lo vi en la Real, lo vi cuando se fue cedido al Celta, lo veo ahora en la MLS. No tengo ninguna duda de que Carlos ha sido un fenómeno y si no ha sido más ha sido porque él no ha querido y eso siempre se lo he dicho'', manifestó Fábregas.

Además recuerda aquel 2005 cuando el nacido en Cancún llegó a Londres con tan solo 16 años. En aquel tiempo ambos jugadores tenían la misma edad.

''Carlos es amigo mío y es de esas personas con las que he hablado muchísimo. He tenido tantas conversaciones con él... para mí era como mi hermanito pequeño'', asegura Cesc, que tampoco olvida cómo regañaba a su excompañero.

''Siempre decía: 'bueno, ya, mañana'. El 'mañana' que siempre dicen los mexicanos. Pasaba el mañana y yo le decía: 'no, Carlos, no se tiene que hacer mañana, se tiene que hacer hoy'. Se lo repetí varias veces, aún así ha hecho una carrera muy buena'', admite el mediocampista.

Fabregas aplaude el talento y la trayectoria del ahora delantero del LAFC: ''Cuando tiene un día bueno hace cosas espectaculares, lo que pasa es que le ha faltado esa consistencia para ser un número uno, pero sin duda ha sido un grandísimo jugador''.

Emigrar joven al fútbol de Europa

La palabra de Cesc pesa cuando se habla si el futbolista debe salir al extranjero a temprana edad, así como lo hizo él cuando llegó al Arsenal sin la mayoría de años.

''Si tienes una oportunidad de salir con 16 años, vas a pensar 'a lo mejor la cojo porque tal vez no vuelve', después sí que es cierto que necesitas un poquito de madurez, adapatarse, jugar muchos minutos para crecer y luego dar el paso. Yo tuve mucha suerte porque con 17 años ya tenía 50 partidos con el Arsenal. Tenía la confianza de todos'', cuenta el futbolista del Mónaco.

Asimismo explica que hay entrenadores que no brindadn las mismas oportunidades a los jóvenes y resalta que trabajar en el fútbol de élite puede ayudar a la progresión de un jugador.

''Posiblemente emigrar joven te ayude a madurar, a mí me ayudó muchísimo, pero al final es con la actitud con la que vas y las ganas que tienes de aprender. Tienes que saber que habrá momentos difíciles, en los que no vas a jugar, pero hay que seguir trabajando. También es cierto que ves otras cosas, como lo impactante que es jugar con gente como Thierry Henry, Patrick Vieira, gente que siempre va al máximo, campeones del mundo'', cerró.