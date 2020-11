El Barcelona rechazó a Mbappé: el increíble motivo por el que no fue fichado tras la marcha de Neymar

Javier Bordas, exdirectivo del FC Barcelona, reveló en una entrevista con Mundo Deportivo que el club catalán pudo haber fichado a Mbappé por 100 millones de euros tras la marcha de Neymar en 2017, pero la secretería técnica prefirió traer a Ousmane Dembélé por ser más un extremo que un finalizador.

''Sí. Cuando estábamos para hacer el fichaje de Dembélé me llamó Minguella para decirnos que Mbappé estaba a tiro. Yo hablé con Bartomeu y me dijo que lo mirase. Llamé a su padre y me dijo que no iba a ir al Real Madrid porque estaban Cristiano, Benzema y Bale y en cambio al Barça podía ir porque no estaba Neymar''.

Dembélé por Mbappé

''El presidente del Mónaco prefería que fuese al Barça para no reforzar al PSG, su rival directo. Y por 100 millones se podría haber hecho. Pero Robert (Fernández) prefirió a Dembélé y le apoyó Pep Segura. La explicación fue que Mbappé juega para él y Dembélé juega para el equipo. Y como se fue un extremo como Ney, Robert prefería más un extremo que a un finalizador.

El polémico burofax de Messi

''Es un ganador y muy del Barça. Al perder por 2-8 y con las derrotas de Champions anteriores supongo que estaba harto y decidió irse''.

Messi se quería marchar para volver a ganar la Champions

Messi intentó marcharse con una cláusula caducada

''Para mí las formas fueron feas y equivocadas, está claro, pero se puede equivocar también. Por suerte en el campo se equivoca poco. Quiere seguir ganando y pensó que en el Barça se había acabado el ciclo''.

¿Cómo mira a Messi después de todo?

''Ahora lo veo ilusionado, pero se le nota que le falta un poquito más. A mí me gustaría tenerlo contento. Este Barça tiene cosas muy buenas, muy buen futuro y presente. Si Griezmann tiene suerte cara a gol, porque es un jugadorazo, irá bien. Ansu es el mejor joven que hay. Messi el mejor del mundo. Ter Stegen es un puntal. Es un equipazo''.