Las confesiones de Nicklas Bendtner sobre Buffon y Pirlo en el vestuario de la Juventus

Nicklas Bendtner es polémico, no se guarda nada y dice lo que le preguntan sin ningún problema. El delantero danés, ahora en la cuarta división de Dinamarca, ha contado una de las anécdotas más locas de su carrera en su primer día como jugador de la Juventus en la temporada 2012/13.

El espigado jugador, salido de las huestes del Arsenal, contó cómo fue ese primer día con la camiseta del más grande de Italia.

"No podía encontrar a los compañeros y estaban todos en el baño hablando disfrutando del café y la compañía y fumando. Fue algo increíble y me hizo sentir que lo iba a disfrutar porque me subí al tren bastante rápido", comenzó diciendo.



Esa vez el delantero jugó en compañía de Andrea Pirlo y Gianluigi Buffon, entre otros, ganó el 'Scudetto' y la Supercopa Italiana, también reconoce haber compartido con estos dos grandes campeones momentos tan surrealistas.

"Qué puedes decir de ellos si miras sus carreras y lo profesionales que han sido. Fue realmente sorprendente con ellos porque su compromiso y compañerismo estaban en otro nivel y nadie podría nunca imaginárselo", dijo.



El jugador va más allá: "Es gracioso porque recuerdo cuando Mario Balotelli vino a Inglaterra y todo el mundo estaba hablando en los medios que fumaba y se creó una historia enorme...en todos los clubes que he jugado ha habido compañeros que fumaban, era mucho más normal en Italia sin embargo".



SUS ANÉCDOTAS EN LA SELECCIÓN

Nicklas Bendtner también tuvo tiempo para hablar sobre lo que vivió cuando fue seleccionado por Dinamarca a lo largo de 12 años.

Niklas Bendtner juega ahora en la cuarta división de Dinamarca.

"Las habitaciones estaban en una punta del hotel y hacíamos que unas chicas trajeran provisiones y reserven cuartos en la otra. Cuando el seleccionador Morten Olsen se iba a dormir, nos movemos con sigilo y vamos allá. Es una tradición que ha existido durante mucho tiempo" .



"Estaba tan fuera de mí que me cagué en los pantalones y vomité por todos lados. No recuerdo nada del primer entrenamiento, pero estaba inconsciente y me llevaron a casa en una carretilla", confesó.