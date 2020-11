"A Messi se le respeta", aficionados del Barcelona le hacen pasar un momento feo a Griezmann

El tío y el ex agente de Griezmann rajaron contra Lionel Messi y eso le creó varios problemas al futbolista del Barcelona.

Tanto fue así que varios aficionados del Barcelona lo increparon a la salida de la Ciudad Deportiva y le gritaron cosas.



"A Messi se le respeta", es lo que más se escucha en los videos grabados por medios españoles, Griezmann no respondió y siguió su camino.

Este día Koeman lo defendió: "El que ha hablado es una persona que hace tres años que ya no es cliente de Griezmann. Son chorradas", aseguró.



Éric Olhats, exrepresentante de Antoine Griezmann hasta 2016, se mostró muy crítico con Messi le lanzó un dardo que no gustó en Barcelona.





"Antoine llegó a un club con graves problemas donde Messi lo controla todo. Es a la vez emperador y monarca y no vio su llegada con buenos ojos. La temporada pasada, cuando Griezmann llegó, Messi no le habló ni le pasó un balón. Creó un trauma real por una adaptación más que negativa y algo así debe haber dejado su huella. Todo este era evidente y visible", comentó.

Ahora el que está en problemas es Griezmann por esas palabras, la relación entre cracks es cordial, nada fuera de lo común.