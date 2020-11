Bombazo: Isco pide salir del Real Madrid en el mercado de fichajes de enero

Confirman lo que será la primera baja del Real Madrid en enero. Diario Marca adelanta que Isco ha pedido salir del club blanco.

¿El motivo? El volante español está cansado de no tener los minutos deseados y además su relación con Zinedine Zidane no es la mejor. Es por eso que Isco le ha comunicado al Real Madrid la decisión de irse.

Esta información fue confirmada también por AS, que consultó al entorno de Isco.

El malagueño tiene contrato con el Real Madrid hasta junio del 2022, es decir, tiene una temporada más con los merengues.

Por otra parte, la web especializada Transfermarkt le otorga un valor de mercado actual de 30 millones de euros a Isco, que tiene 28 años y lo mejor de su carrera por delante.

LOS MILLONES QUE PIDE EL MADRID

Diario AS también informa que el Real Madrid está de acuerdo con dejar ir a Isco, pero no a cualquier precio.

Esta temporada se calcula que van a ingresar 200 millones de euros menos que el curso anterior y es por ello que van a dejar ir a Isco por 60 o 70 millones.

En 2013, el Real Madrid le pagó al Málaga 30 millones de euros para poder hacerse con los servicios de Isco Alarcón.

LA RAJADA DE ISCO

En el partido entre Real Madrid y Barcelona en el Camp Nou, Isco fue captado por las cámaras poniendo quejas a sus compañeros de equipo sobre los pocos minutos que juega con Zidane.

"Si me tiene que cambiar, me cambia en el 50' o en el 60' de partido. A veces en el descanso. Si me tiene que meter, me mete en el 80", le dijo Isco a Marcelo y Modric, algo que generó tensión en el Madrid.



Isco quiere jugar más y es por ello que saldría del Real Madrid en enero.

Esto terminó de confirmar que la relación entre Zidane e Isco no es la mejor.