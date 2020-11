''Me di cuenta de que Balotelli no podía venir tanto a mi casa o mi vida se arruinaría de la misma manera''

Mario Balotelli es muy recordado en Inglaterra y en especial para los aficionados del Manchester City, pues el italiano fue quien asistió a Sergio Agüero para que el 'Kun' marcara el histórico gol que les dio la primera Premier League de su historia.

Balotelli arremete contra su exprometida en redes sociales

El polémico delantero compartió una gran amistad con el exdefensor Micah Richards, quien en su columna para la BBC recordó algunas extravagantes anécdotas de su excompañero.

Richards cuenta que se preocupó al saber que Balotelli podía fichar por el Barnsley, club ubicado cerca de su lugar de residencia. ''No quiero que vuelva a mi casa en Harrogate y vuelva a encender fuegos artificiales en mi cocina como lo hizo cuando éramos compañeros del City hace unos años'', expresó el inglés.

Más allá de las bromas, el exjugador reivindica a Mario como un futbolista de primer nivel. ''Interpreta al payaso de la clase, pero hay otra faceta de él que no todo el mundo conoce. No es un idiota, es inteligente. Y lo que a menudo se olvida es que también es un futbolista brillante. Es una verdadera lástima que su carrera no haya alcanzado las alturas que debería haber alcanzado en los últimos años. A los 30, debería estar en su mejor momento. En cambio, ha sido agente libre durante unos meses y está tratando de impulsar su carrera''.

Balotelli llegó en 2010 a un Manchester City que estaba plagado de grandes delanteros (Agüero, Dzeko y Tévez), pero Micah reconoció que el italiano tenía algo especial.

''Como jugador, también se destacó, incluso con todo el talento que teníamos en el City cuando estuvo allí. Estos tres atacantes eran todos de primera clase, pero la definición de Mario fue la mejor que vi'', admite.

Mejores amigos

La relación entre estos dos jugadores fue desde el primer día. ''Mario acababa de cumplir 20 años y nos llevamos bien de inmediato. Era un diamante como persona y abrazó la vida en Manchester, probablemente demasiado''. "Tenía una gran técnica para un delantero y, por momentos, el juego era demasiado fácil para él. Sería lo único. Sabía que lo tenía todo y sabía lo bueno que era. Solo desearía que hubiese seguido aplicándose''.

Los escándalos que han frustado la carrera de Balotelli

Richards recuerda que Balotelli fue advertido en varias ocasiones por su estilo de vida. ''Roberto Mancini lo fichó y claramente lo amaba como todos nosotros, pero le dijo tantas veces que tenía que detener sus payasadas fuera de la cancha porque eventualmente lo alcanzarían. Siempre había pensado que si trabajaba duro en los entrenamientos, lo que hacía fuera del fútbol era irrelevante, pero no es así. Van de la mano, y eso es lo que Mario no pudo comprender''.

El italiano era un caso diferente en la plantilla del City. ''Solíamos quejarnos de que Mario recibió un trato especial de Mancini, pero mucha gente lo cuidaba cuando estaba en Manchester. Solía llamar a Patrick Vieira "papá", y Vincent Kompany también se ocupaba de él. Probablemente yo era su mejor amigo y él era como un hermano pequeño para mí. Amaba todo sobre él. Era brillante estar cerca porque tenía mucha energía y estaba claro que también se preocupaba por otras personas''.

Pudo haber arruinado su carrera

Richards reconoce que pasar mucho tiempo con Mario en aquella época también podría haberlo salpicado a él. ''Sí, cometió algunos errores, pero hay que recordar que era un niño que ganaba mucho dinero y vivía en el ojo público. Cuando vivía en el centro de Manchester, tenía fotógrafos literalmente acampados fuera de su piso. Todo lo que hizo fue examinado y comencé a darme cuenta de que no podía venir a mi casa tanto como lo hacía, porque los paparazzi y todos los demás sabrían dónde estaba y mi vida se arruinaría de la misma manera también''.

El gran amor de Balotelli sale embarazada de otro futbolista

''Cuando estábamos juntos, solo nos reíamos e intentábamos ser normales, pero él tenía muchos parásitos cuando estaba en Manchester. No eran malas personas con malas intenciones, pero no eran la clase de gente con la que convivir si eres un futbolista profesional. Les gustaba la fiesta y disfrutaban del estilo de vida que llevaba Mario. Él también lo hizo'', añade.

Uno de los gestos más brillantes que recuerda Richards de Balotelli fue cuando ayudó a un indigente. ''Lo que es definitivamente cierto es que le dio 1,000 libras en efectivo a una persona sin hogar en Manchester, al menos en una ocasión. Donó mucho a causas como esa. Lo escuché negar que aparentemente recogió a un niño que estaba siendo acosado y lo llevó a ver a su director. Nuevamente, creo que eso sucedió porque un par de personas me llamaron para decirme que Mario se había presentado en una escuela. Ese es Mario. Todo en él es extravagante, pero tiene un corazón de oro''.

Para cerra, el exdefensor afirma que mantiene el contacto con su gran amigo. ''Todavía le envío mensajes de texto con regularidad y sigo su progreso. Me encantaría que volviera a encarrilar su carrera. No cabe duda de lo buen jugador que es, y ha seguido marcando goles haya donde ha jugado, pero en algún momento tiene que entender que el talento por sí solo no es suficiente''.