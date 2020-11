¡Choques vibrantes! La Copa Libertadores regresa este martes con la ida de los octavos de final

Los octavos de final de la Copa Libertadores 2020 prometen picante del bueno y con el COVID-19 rondando amenazante. Al campeón Flamengo, ahora en manos de un viejo conocido, le espera un Racing con la casa ardiendo. River y Boca viajan a Brasil en visitas de altísimo riesgo.

Brasil, con seis equipos, buscará seguir con el reinado en el comienzo de los octavos de final, cuyos ocho partidos de ida se disputarán entre el martes 24 y el jueves 26 de noviembre del 2020.

El torneo se convirtió en una disputa de seis países, pues únicamente clubes de Brasil, Argentina, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Bolivia pudieron clasificarse a la fase de los 16 mejores. No pasaron a esta instancia equipos de Chile, Colombia, Perú y Venezuela.

River Plate, finalista el pasado año, y Boca Juniors, que busca su séptimo título para igualar con Independiente como los máximos ganadores de la Libertadores, embarcan a Brasil para duelos de alto riesgo ante el Athletico Paranaense e Internacional de Porto Alegre.

Luego de que se disputen los octavos de final, los ocho mejores equipos de América competirán por los cuartos de final en diciembre . Los partidos de ida tendrán lugar entre el 8 y el 11 de diciembre y luego los encuentros de vuelta serán entre el 15 y el 17 de diciembre.

Entonces, quedarán definidos los cuatro mejores equipos de la Copa, que se definirá en enero de 2021, fecha para las semifinales y la final . El campeón de la Copa disputará el Mundial de Clubes de la FIFA, previsto en febrero de 2021 en Catar, y la Recopa Sudamericana 2021 contra el campeón de la Copa Sudamericana 2020.



Choques de ida de los octavos de final



Martes 24 de noviembre:

Athletico Paranaense (BRA) vs River Plate (ARG), 16:15 horas.

Liga de Quito (ECU) vs Santos (BRA), 16:15 horas.

Racing Club (ARG) vs Flamengo (BRA), 18:30 horas.



Miércoles 25 de noviembre:

Independiente del Valle (ECU) vs Nacional (URU), 16:15 horas.

Delfín (ECU) vs Palmeiras (BRA), 16:15 horas.

Internacional de Porto Alegre (BRA) vs Boca Juniors (ARG), 18:30 horas.

Libertad (PAR) vs Jorge Wilstermann (BOL), 18:30 horas.



Jueves 26 de noviembre:

Guaraní (PAR) vs Gremio (BRA), 18:30 horas.