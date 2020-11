El mercado: El futuro de Isco está muy lejos del Real Madrid de Zidane

En el Real Madrid, tal parece, seguirán yéndose varias figuras tras las idas de Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, James, entre otros. Ahora la rampa de salida está lista para Isco.

El mediocampista, que llegó al Real Madrid después de su paso por el Málaga, podría estar mu lejos del nuevo Bernabéu, todo esto de acuerdo a la cadena SER.

Este medio español tuvo una charla con el padre y agente de Isco en la que aseguró que le ha dicho al Real Madrid que no tienen ninguna oferta, pero que ha llegado el momento de cambiar de liga y que al futbolista lo que le apetece es cambiar de país.



En la misma charla, el padre y agente de Isco aclaró que quedarse hasta final de temporada no sería un problema. El Real Madrid, por su parte, está sorprendido por el cambio de actitud de Isco que en verano dejó claro que no quería irse y ahora sí que está dispuesto a dejar el club blanco.

Así, el Real Madrid está a la espera de que llegue alguna buena oferta por Isco de cara a la ventana del mercado de fichajes de invierno. De momento en el club no ha llegado ninguna por este jugador de 28 años que acaba contrato con el equipo blanco en 2022.

Isco Alarcón, de 28 años, finaliza contrato con el Real Madrid en junio de 2022. Según se ha mencionado semanas atrás, la Juventus es uno de los equipos más interesados en él.