Las tres grandes ausencias en la lista de nominados para ganar el premio The Best 2020

La FIFA dio a conocer este miércoles a los once nominados al premio The Best 2020 y como en toda lista la polémica está servida. Para muchos, algunos jugadores no deberían estar entre los elegidos y para otros hay ausencias destacadas.

Como por ejemplo Ciro Immobible. El ariete italiano, que rompió la hegemonia Messi-Cristiano en la Bota de Oro (a excepción de Luis Suárez en la 2015-2016), no se encuentra en dicha lista, lo cual resulta sumamenta llamativo.

El atacante de Lazio marcó 36 tantos la campaña anterior, superando a los grandes favoritos como Robert Lewandowski (34) y Cristiano Ronaldo (31), pero se ha visto apartado de una nominación en la que figura el egipcio Mohamed Salah, campeón de la Premier League, pero que anotó la mitad de goles que el italiano en un equipo más compacto en ataque como el Liverpool.

Por otro lado tenemos el caso de Erling Haaland. El noruego tampoco aparece en el listado luego de convertirse en el hombre récord por su promedio de gol por partido durante el 2020.

Los increíbles números de Haaland en este 2020

El delantero de 20 años ya la venía rompiendo desde que militaba en el RB Salzburgo austriaco y en enero llegó al Borussia Dortmund donde no para de marcar goles.

Otra ausencia notable es la de Joshua Kimmich. Sabemos que el Bayern fue el gran dominador de la temporada en Europa y muchos de sus jugadores destacaron por encima del resto.

Lewandowski y Neuer se llevan su reconocimiento en estas nominaciones, al igual que Thiago Alcántara (ahora en el Liverpool). Sin embargo, Kimmich, que es como el timón, asistente y pieza angular para la escuadra bávara tampoco está nominado, lo que para muchos resulta injusto.

Apuntan a Bielsa

Por el lado de los entrenadores la polémica surge por la nominación a Marcelo Bielsa. La carrera del argentino es de admirar y su ascenso a la Premier League con el modesto Leeds United es de reconocer. Pero que se encuentre entre los mejores cinco técnicos despierta dudas.

Guardiola afirma que Bielsa es el técnico al que más admira

El alemán Thomas Tuchel podría haber sido uno de los elegidos, ya que ganó nuevamente la liga francesa con el PSG y fue finalista por primera vez de la Liga de Campeones.

Gian Piero Gasperini, DT del Atalanta, fue revelación en la Champions y tercero en la Serie A. Julian Nagelsmann, del sorprendente RB Leipzig, que alcanzó las semifinales del torneo, se volvió a clasificar esta campaña acabando tercero la Bundesliga. Por mencionar algunos.