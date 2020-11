El día que Diego Maradona confesó su admiración y que Chespirito era su ídolo

El mundo del fútbol llora la muerte de Diego Maradona, ocurrida el miércoles 25 de noviembre a causa de un paro cardiorrespiratorio, que enlutó a casi todo Argentina y a muchos otros países.

Hay muchos recuerdos que vienen a la mente cuando se habla de Maradona, como la estupenda habilidad con el balón en los pies o la magia de sus goles, pero hubo una oportunidad donde Diego Armando se rindió a su ídolo.

EN VIVO: Incidentes y mucha tensión en el último adiós a Diego Maradona

En 2005, durante el programa 'La Noche del 10', conducido por Diego Maradona, la estrella argentina recibió la visita del extinto comediante mexicano, Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito', a quien le realizó una entrevista muy emotiva.

'Chespirito' hizo su entrada al set del programa de Maradona al calor de una gran ovación, aplausos por doquier y una coreografía hecha por varios niños vestidos como el emblemático Chavo del 8.

El momento emotivo llegó cuando ambos famosos se encontraron en el centro del escenario, donde compartieron su afición por las actividades del otro, en medio de un efusivo abrazo.

“Usted es mi ídolo, maestro. Usted es mi ídolo de verdad”, dijo conmovido Maradona a 'Chespirito', quien respondió: “Y el mío es Maradona. Nunca gocé tanto los partidos de fútbol, que me encantan, como los que Maradona pegado al pasto y al balón”, rezó el comediante mexicano.

Se filtran fotos de Maradona en el ataúd y causan indignación

Inmediatamente, Diego Armando valoró el profundo amor que sintió por los programas del Chavo del 8 y confesó que le humor del programa lo ayudaron con sus problemas personales.

“Lloro de risa con su humor y me hace muy bien verlo. Pasé momentos muy malos en mi vida, pero cuando veía al Chavo era como que me relajaba, como que me entraba una tranquilidad muy grande dentro de mí”, aseguró un Maradona muy sincero.

'Chespirito' falleció casi una década después, y se fue siendo el ídolo de toda la vida del que hoy es motivo de luto en el fútbol tras confirmarse su deceso.