"No te equivoques con el paraíso": La emotiva carta de despedida de Charly García a Maradona

La repentina muerte de Diego Armando Maradona, fallecido el miércoles 25 de noviembre a causa de un paro cardiorrespiratorio, ha generado un sinfín de reacciones lamentando el deceso del ídolo de masas en Argentina y el mundo.

A lo largo de su trayectoria futbolística y personal, Maradona provocó admiración y respeto de muchas personalidades, y muchos de ellos han expresado sus sentimientos por la partida física del ex astro argentino.

EN VIVO: Retiran féretro de Maradona por incidentes en las calles

Uno de ellos ha sido el reconocido cantautor de rock, Charly García, famoso por sus éxitos: Los Dinosaurios, Demoliendo Hoteles o Seminare, quien publicó en su cuenta de Instagram un emotivo escrito hacia Diego Maradona, del que fue muy amigo, con el nombre 'Carta para el 10'.

"Nunca me voy a olvidar de nuestras charlas. Cuando te pregunté ¿'qué título le pondrías a tu segundo gol a Inglaterra'?, al toque me respondiste: 'miré el arco y esquivé patadas'. Siempre me alucinó tu humildad y tu capacidad de ver las jugadas antes que todos", inició Charly García.

Esta es la fortuna que dejó Maradona tras fallecer en Argentina

"Espero que estés en el club de los 27 con Kurt Cobain, Brian Jones [ambos reconocidos músicos] y gente buena", deseó el artista.

Por último, le hizo una solicitud muy sentida a Maradona: "Espérame ahí... Invita la casa. No te equivoques con el paraíso".