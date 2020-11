La dura confesión en un programa en vivo: “Maradona murió siendo pobre”

Tremenda revelación han hecho sobre el estado en el que murió el astro argentino Diego Armando Maradona, jugador campeón del Mundo con Argentina en México 1986.

El máximo ídolo del fútbol argentino, de acuerdo a lo comentado por el periodista de espectáculos, Luis Ventura, no vivía momentos alegres con respecto al factor económico.



Tras conocerse la triste noticia del fallecimiento de Diego Maradona, el periodista y panelista del programa “Fantino a la Tarde”, Luis Ventura, dijo que a pesar de ser una celebridad mundial, el Diego habría muerto en la pobreza según comentó el periodista.



“Maradona murió definitivamente pobre”, comenzó a decir Ventura con todos sus compañeros que se sorprendieron por lo que acababa de comentar. Ante la pregunta de qué había pasado con la plata que había ganado en Dubai, el periodista no titubeó: “No lo tenía”.





Aseguró que Diego Maradona hoy sólo vivía con el dinero que cobraba por el sueldo que le pagaba como entrenador el club Gimnasia y Esgrima de La Plata. “Vivía de su sueldo de Gimnasia y Esgrima, hoy”.

Marcela Tauro, compañera de programa, siguió preguntando sobre cómo había perdido su fortuna el astro y el periodista continuó contando. “Lo fue derivando, no lo tenía. Los que no se lo chorearon se lo dejaron. A Diego le picaba el dinero en las manos. Cuando le pedían daba, era generoso y cuando no lo robaban”, el estudio se quedó sin palabras al escuchar la revelación que daba el periodista.



El propio Alejandro Fantino se quedó sorprendido en la realidad, que según contó Ventura, vivía el astro que a donde iba conseguía un contrato para poner su marca. Además, el periodista remarco que el entorno de Diego Maradona, que siempre fue cuestionado, jugó un papel importante para que el '10' pierda la gran mayoría de su fortuna.