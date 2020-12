Un cambio total y con 36 equipos en competencia: Así sería la nueva Champions League

Nada volvería ser como hasta ahora, la Champions League cambiaría completamente para 2024 y el formato les gustará a unos y a otros no tanto.

Te puede interesar: Laporta presenta su candidatura oficial, se pronuncia sobre Messi y lo fichajes para el Barcelona



El nuevo proyecto de la "orejona" entraría en vigor a partir de la temporada 2024-25 y es un cambio total, el primero será la ampliación de equipos.



La nueva Champions se jugaría con 36 clubes y no con 32 como hasta ahora. La primera fase ya no sería de cuatro equipos por grupo si no que con seis cada uno.

Bayern Múnich es el actual campeón de la Champions League, para 2024 habría un nuevo formato.



Según The Times, los principales equipos europeos están de acuerdo con esta modificación ya que traería un mayor ingreso tanto televisivos como en las taquillas.

LEER MÁS: Diego Maradona: Revelan las cosas que encontraron en la habitación del "10" antes de su muerte



Si se aprueba la reforma, los dos equipos finalistas de la Champions pasarían a jugar un total de 17 partidos.

¿Cómo sería la clasificación?

De los seis equipos de la fase de grupos, clasificarán los dos primeros a los octavos de final y también los cuatro mejores terceros. Con esto, los clubes se asegurarían jugar al menos 10 partidos en la nueva Champions.



Para la fase de octavos no existiría sorteo, ya que se haría una tabla de posiciones enfrentando al primero con el último con boleto y así sucesivamente.

MÁS: La imagen que hizo llorar a muchos: El emotivo homenaje de Messi a Maradona tras su muerte



Esa tabla se definiría por los puntos y goles obtenidos en la fase de grupos, así se jugaría algo importante en cada juego y no como hasta ahora donde varios equipos ya están clasificado a octavos varias jornadas antes.



A la Europa League irían los equipos que queden del puesto 17 hasta el 24 y los semifinalistas de la segunda competición estarían clasificados para la próxima Champions League, o sea que ahora irían cuatro directos y no solo el campeón ¡Una total locura!