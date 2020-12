Un crack total: Tévez y su historia con la camisa de Diego Maradona: "Rompí el cuadro para sacarla"

No podía faltar él, Carlos Tévez le hizo su propio homenaje a Diego Maradona tras que el "10" perdiera la vida hace ocho días a raíz de un paro cardiorrespiratorio.

Te puede interesar: Diego Maradona: Revelan las cosas que encontraron en la habitación del "10" antes de su muerte



Tévez, conocido por su amor incondicional a Diego, había sido uno de los jugadores más golpeados por su muerte y en la Copa Libertadores le rindió un lindo gesto.



Anotó gol y se quitó la camisa actual de Boca Juniors y mostró al mundo la que usó Maradona en el 1981 contra River Plate, ese partido los Xeneizes al mando del "Pelusa" ganaron 3-0.



Tras el partido de octavos de final contra Inter de Porto Alegre, Tévez habló del homenaje y la historia secreta de cómo se dió todo.



"Es muy difícil expresar lo que uno siente cuando se pone esta camiseta. Es la mejor que usé. Esa camiseta te hace sentir bien", comenzó diciendo.

LEER MÁS: "No se guarda por las víctimas, menos por el abusador", jugadora se negó al minuto de silencio por Maradona



"Lo volví loco para que me diera la camiseta del 81. Primero me dio la Olan, que también la tengo. Y después la del 81, que para mí es la mejor. Decidí usarla en homenaje a Diego. Son sensaciones que no creí nunca tenerla, agregó en declaraciones para TyC Sports.



Además, Carlitos reveló que sintió algo que no puede explicar al momento de colocarse la indumentaria que sudó Diego Armando Maradona.

Carlos Tévez celebró con la camisa que utilizó la camisa que Maradona le regaló.



"Es pesada la camiseta. Tengo también la otra. Llevé las dos a Brasil. Tenía decidido usar la del 81. Cuando me la puse entró algo en mi cuerpo que no puedo explicar. La historia. Salí tranquilo porque sabía que un gol iba a meter. Diego es único. Es Dios. Sabía que me iba a quedar y meter un gol. Es de otro planeta. Y salí con su confianza", aseguró.

MÁS: La familia lo tiene en la mira: El médico personal de Maradona es imputado por "homicidio culposo"

Rompió el cuadro de donde estaba

Tévez tenía la camisa especial guardada en su museo, pero confesó que rompió el cuadro donde la tenía para rendirle homenaje al más grande.



"Tuve que romper los cuadros para sacar las camisetas. Tenía pensado usar la cinta y la camiseta. La mejor manera de homenajearlo. Con esta camiseta que tanto amo, la de Boca, y la de Diego del 81", dijo Carlos.



Y siguió afirmando que: "Es algo muy especial. Te la ponés y te da otro poder. Después veré qué haré. Nunca sentí esto".

VER: Filtran la llamada del médico personal de Diego Maradona a emergencias antes de su muerte



No olvidó a la familia de Diego: "Es algo muy especial. Te la ponés y te da otro poder. Después veré qué haré. Nunca sentí esto".



Y cerró sobre su relación con el "10": "Son momentos muy difíciles para todos, para tratar de llevar esta reliquia. Por la relación que tenía con Diego, con todos, uno no sabe de dónde saca la fuerza cuando entra a la cancha. Uno se emociona, y trata que las cosas salgan bien".