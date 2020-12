¡Definidos! Así se jugarán los vibrantes cruces de cuartos de final en la Copa Libertadores

La recta final del campeonato que mueve las pasiones en todo América se encuentra a la vuelta de la esquina. Tras vibrantes choques y una que otra sopresa en la segunda ronda, las llaves de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2020 se han confirmado.

Se disputaron 7 de los 8 partidos de vuelta de los octavos, siendo la revancha entre Boca e Internacional la faltante, esto por su postergación debido a la muerte de Diego Armando Maradona el pasado miércoles 23 de noviembre. La vuelta se jugará el próximo 9 de diciembre.

De esta manera, los cruces programados en primera instancia para agosto, culminarán apenas una semana antes de nochebuena. Estos son los equipos clasificados a los cuartos de final de Libertadores:

Libertad (Paraguay)

Nacional (Uruguay)

Palmeiras (Brasil)

River Plate (Argentina)

Racing (Argentina)

Santos (Brasil)

Grêmio (Brasil)

Boca (Argentina) o Internacional (Brasil)

Las llaves se han definido de esta manera:

River Plate vs Nacional

Santos vs Grêmio

Palmeiras vs Libertad

Racing vs ganador Boca - Internacional

Fecha y hora de los juegos de cuartos de final:

Libertad vs Palmeiras

Ida: 8/12 - 6:30 de la noche hora de Honduras - Estadio: Defensores del Chaco

Vuelta: 15/12 - 6:30 de la noche hora de Honduras - Estadio: Allianz Parque



Grêmio vs Santos



Ida: 9/12 - 4:30 de la tarde hora de Honduras - Estadio: Arena do Grêmio

Vuelta: 16/12 4:30 de la tardehora de Honduras - Estadio: Vila Belmiro



River vs Nacional



Ida: 10/12 - 6:30 de la noche hora de Honduras - Estadio: Libertadores de América

Vuelta: 17/12 - 6:30 de la noche hora de Honduras - Estadio: Gran Parque Central



Racing vs Boca o Internacional



Ida: 16/12 - 6:30 de la noche hora de Honduras

Vuelta: 23/12 - 6:30 de la noche hora de Honduras