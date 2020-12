Pep Guardiola bromea con la fecha de su retiro:: "700 partidos más y me retiro"

Pep Guardiola bromeó este viernes al asegurar que se encuentra a mitad de su carrera como entrenador, coincidiendo este fin de semana con su partido 700 como entrenador: "Ahora otros 700 y me retiro", declaró en conferencia de prensa en la víspera del encuentro del Manchester City frente al Fulham.



"¿700 partidos? Ahora otros 700 y me retiro", declaró el técnico catalán al ser preguntado por lo que sentía al alcanzar ese número en los banquillos.



"La verdad es que es un gran logro. Cuando empiezas algo no sabes qué deparará el futuro, nunca lo esperé, pero es bueno alcanzar los 700 partidos y hacerlo con tan pocas derrotas", añadió el entrenador del City.





El técnico catalán, que cumplirá 50 años dentro de poco más de un mes, podría haber alcanzado esa cifra antes si no se hubiese tomado en 2012 un año sabático tras dejar el Barcelona y antes de tomar las riendas del Bayern Múnich.



Después de tres temporadas en el equipo germano se hizo cargo del City, donde seguirá los próximos años tras haber renovado recientemente su contrato hasta 2023. En los tres clubes en los que ha dirigido, Guardiola ha ganado numerosos títulos.



Guardiola quiso compartir esos éxitos logrados "con todos los jugadores y 'staff' en el Barcelona B, en el primer equipo del Barcelona, el Bayern. Trabajando juntos hemos hecho cosas increíbles. Con suerte podremos seguir haciéndolo en el futuro".

El Manchester City ha tenido un inicio de temporada complicado, sobre todo en la Premier League, donde ocupa la 11ª plaza con 15 puntos, a 6 de los líderes Tottenham y Liverpool. En la Champions League, en cambio, el equipo se ha clasificado ya para los octavos de final.



El sábado frente al Fulham, otro equipo en dificultades pero que la semana pasada ganó al Leicester (4º), Guardiola no podrá contar con el argentino Sergio Agüero, máximo goleador de la historia del club, que ya se ha perdido los dos últimos partidos por unas molestias en la rodilla.



"Está mejor. La buena noticia es que ya trabaja con nosotros en la cancha. Veremos (cuando puede reaparecer)", declaró Guardiola.