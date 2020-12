Sigurdsson desperdició un pase magistral de James Rodríguez en la última del partido con el Everton

El Burnley vs Everton pudo haber terminado con otro marcador más allá del empate (1-1) por una jornada más de la Premier League, no no haber sido por el fallo de Sigurdsson en el tramo final del encuentro.

El futbolista islandés tuvo una oportunidad clara de gol, pero desperdició un pase de genio de James Rodríguez.

James había recibido el esférico a unos metros de la portería, pero no había por dónde asistir, así que se combinó con Sigurdsson pasando el esférico entre las piernas del defensor.

Sin embargo, una vez frente al arquero no pudo concretar la acción.

