Zidane se confiesa tras el triunfo ante Sevilla: "Los últimos días no han sido fáciles..."

Un cuarto partido sin ganar en la Liga de España hubiera sido terrible para Zidane y el Real Madrid.

Hoy ante el Sevilla lograron triunfar con marcador de 1-0 y el DT de los blancos se confesó sobre los días complicados que han vivido ante tanta crítica.

“Es importante. Han sido complicados los últimos días y es un equipo que tiene carácter, que quiere los retos. Hoy es muy importante el triunfo para lo que viene ahora”, fueron las primeras palabras de Zidane sobre la confianza que han ganado hoy.

“Son tres puntos importantísimos. Pero más allá de los tres puntos, es el partido que hicimos. Desde el minuto 1 al final, sufriendo un poco en la segunda parte. La primera parte fue muy buena. Ha sido un triunfo merecido ante un rival muy bueno, que en cualquier momento te puede meter en dificultades. Hemos superado eso y contento por los chicos”, expresó.

Algo que le mencionaron a Zidane es el hecho de que el equipo rinde cuando está con el agua al cuello.

“Es un equipo con carácter. No pienso lo mismo que tú, pero es verdad que hay momentos que jugando cada tres días, jugando a un nivel alto de vez en cuando nos cuesta. Pero bueno, al final siempre nos va a pasar eso porque no paramos nunca. Lo importante es recuperar y pensar en el próximo partido. No va a parar. Todos los partidos van a ser importantes. Si de vez en cuando tenemos dificultades, lo sabemos y tenemos que arreglar algunas cosas y cuando las arreglamos podemos ser muy competitivos y difíciles de ganar”, expresó el entrenador del Real Madrid.

¿Se ha infravalorado a estos jugadores? ¿Se ha sido injusto con usted? fue otra de las preguntas que lanzaron a Zidane en conferencia de prensa.

“Bueno, pero eso es así. Finalmente no va a cambiar mucho. Sabemos que cuando no lo haces bien va a haber críticas. Hay que pensar en positivo, contentos y nada más. Seguir intentando tener regularidad. Pero el resto, no va a cambiar”, detalló.

Más frases de Zidane

Rodrygo y Vinicius: “Sobre todo primero en defensa. Trabajamos todos muy bien en defensa, ayudándose. Y luego se sabía que había posibilidades de hacer daño al rival con contraataques, como el gol de Vini. No era nuestro mejor momento porque antes tuvimos más ocasiones. Es la importancia de creer en lo que hacemos. Es un buen partido porque el rival es complicado, en su campo… Me alegro por los chicos”.

Falta de gol: “Hay que estar contento con lo que hicimos. Poco a poco recuperando juego. Hay que tener tranquilidad y seguir con lo que hicimos hoy. Hay que felicitar a los jugadores”.