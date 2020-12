La millonaria cifra que Reinaldo Rueda debe pagar a Chile si quiere entrenar a Colombia

A Reinaldo Rueda le podría salir caro, pero muy caro uno de sus sueños que es dirigir a la Selección Colombia. El entrenador cafetero, que no está bien en Chile, ha pedido su salida, pero no lo tendrá fácil.

El estratega colombiano continúa siendo un candidato fuerte para ser el sustituto de Carlos Queiroz, pero Rueda se ha encontrado con un camino bastante escabroso, puesto que su renuncia de La Roja le saldría en una cifra de 3.4 millones de dólares.



La Federación de Fútbol de Chile le ha puesto un frenazo a Reinaldo Rueda a su posible salida del banquillo de la selección, pero sí le dejan en claro que en caso de abandonar este proyecto, el costo será como un ojo de la cara.



"No se le cerrarán las puertas si decide partir. Estamos dispuestos a sentarnos a conversar con él. Pero su salida no será gratis, hay una indemnización que por contrato de él y su cuerpo técnico deben cumplir", le aseguró una fuente de la ANFP al diario El Mercurio.

La situación, tal parece, no está al alcance de Reinaldo Rueda, pues tendría que desembolsar 2.2 millones de dólares por su salida y 1.2 millones por el cuerpo técnico que lo acompaña.



"Si fuera cualquier otra selección o equipo, él diría que no inmediatamente, pero si es la selección de su país creo que partiría", dijo, y agregó: "Él sabe que el medio en general no lo quiere, que la dirigencia actual no lo trajo y que hay directores que prefieren que se vaya. Es un caballero, le gusta cumplir con sus compromisos, pero si le dan la chance de partir, creo que buscaría la salida".