Koeman confirma su enfado antes de medirse a la Juventus: ''Se los dije a mis jugadores, estoy cabreado''

Ronald Koeman habló en rueda de prensa antes de recibir este martes, en el Camp Nou, a la Juventus de Cristiano Ronaldo por la última jornada de la fase de grupos de la Champions y aseguró que está molesto en el Barcelona por la derrota que sufrió ante el Cádiz.

Partido contra la Juve

''Nuestro objetivo es intentar ganar y ganar bien. En la Champions queremos quedar primeros de grupo. Logramos un 0-2 en su campo y hay muchas posibilidades de quedar primeros''.

Cristiano Ronaldo

''No es un estímulo más. Pensamos que es un partido importante donde hay equipos muy grandes y van a luchar por el primer puesto. Siempre es importante que estén los mejores. Cristiano Ronaldo es uno de los mejores. Está en la élite de nuestro mundo. Hay que defender bien e intentar tener el balón''.

Lesión de Dembélé

''Es una lástima perder a otro jugador por lesión. Él notó algo en la segunda parte, pero pensó que no era tanto. Es un paso atrás. Físicamente ha mejorado bien. Sabemos que tiene un pasado con el tema de las lesiones y quiere recuperarse. Es una razón más por lo que me quejo de los horarios. No entiendo, no sé quién pone los horarios de los partidos. Si tienes que jugar un encuentro de Champions un martes en la noche, no se puede llegar a casa a las cuatro o cuatro y media de la mañana. Hemos jugado cinco partidos fuera de casa, los cinco a las nueve de la noche. No es una ayuda para un equipo español''.

Responsabilidad

''Siempre la responsabilidad está en las manos del entrenador. Él toma decisiones y pone el mejor equipo. Ahora hay que pensar más en las rotaciones por salud y frescura del club. La máxima responsabilidad está en manos del entrenador''.

Situación anímica

''Es para estar descontento. Siempre hay que analizar una derrota y hay una diferencia en perder un partido como el otro sábado (contra el Cádiz) que en perder en campo del Atlético. Por cómo nos marcan, por cómo nos crean peligro. Yo no hago teatro y si pierdo estoy cabreado. Así se lo dije a los jugadores en la reunión de ayer. Estando en el Barça no se pueden aceptar goles que hemos encajado en varios partidos''.

La plantilla

''Para cualquiera que juega o entrena es una responsabilidad estar aquí. Lo que hablamos dentro, se queda dentro. Es un tema de entrenador con jugadores. Tenemos que mejorar cosas. No podemos entrenar mucho porque no hay entrenamientos para mejorar. Es más analizar y comunicar para buscar la máxima efectividad. Somos el equipo que en general ha creado 5 o 6 oportunidades en cada partido. Hay que buscar más equilibrio entre efectividad y no encajar goles. Hemos dejado escapar demasiados puntos por cosas que no podemos dejar que pasen''.

Messi

''Lo que yo quiero es tener la comunicación con Leo sobre cosas del partido, sobre cosas que pasan en ciertos partidos. Como con cualquier jugador o capitán. No hay que poner energía en temas de fuera. Como entrenador tengo que buscar siempre el máximo rendimiento de cada jugador. Leo es muy importante en nuestro ataque, muchas jugadas vienen de su pie. En ese sentido estoy de acuerdo con él, que el culpable muchas veces, el más fácil, es él. No creo que haya cometido errores. Es un tema de todo el equipo, donde defensivamente tenemos que ser más agresivos. En algunos partidos no hemos tenido suficiente efectividad''.

Cambios en el 11

''Nos falta gente, gente importante. Con Ansu y Dembélé que pueden jugar en profundidad en banda. Ahora hay que buscar lo mejor para el equipo, también en tema de frescura. Mañana tenemos nuestro último entrenamiento y la lista de convocados. Queremos quedar primeros''.

Errores

''También puede ser que los equipos en nuestro campeonato saben llevar mejor la defensa. Hemos encontrado equipos que saben jugar atrás y nos han sorprendido en dos o tres jugadas. Si nos ponemos delante en el marcador, el partido sería diferente. Entonces, es nuestra culpa. Lo único es los horarios de los partidos, que estamos matando a nuestros jugadores''.

Pjanic

''Su posición y su función no se puede comparar con la Juve. Jugamos diferente que ellos. Ha costado también porque ha llegado tarde. No tengo ninguna duda sobre Pjanic. Las decisiones siempre son las mejores para el equipo''.