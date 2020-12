¿Y si es eliminado en Champions? La respuesta de Zidane ante un posible despido del Real Madrid

Real Madrid se juega todo el miércoles ante el Borussia Mönchengladbach en la Champions League en el estadio Alfredo Di Stéfano.

Te puede interesar: "Gana la guerra del gol": Las mejores portadas que se han hecho del duelo Messi vs Cristiano a lo largo de los años



El conjunto blanco debe ganar para pasar a octavos de final y su entrenador, Zinedine Zidane habló en conferencia de prensa previo al crucial partido.



El DT francés comentó sobre el partido y tuvo respuesta sobre una pregunta a su posible despido si pierde el duelo contra los alemanes.

Los juicios que se le han hecho

"No entro en eso, lo que me importa es pensar en el partido, hacer las cosas bien. Tenemos capacidad y es lo que me interesa. No entro en eso".





Un partido distinto a lo acostumbrado



"Sí, es importante, pero lo sabemos. Sabemos lo que queremos, sumar los tres puntos y acabar primeros en el grupo. Sólo tenemos eso en la cabeza. Todos los partidos son importantes. Lo hemos hablado la semana pasada, es una gran oportunidad para mostrar lo que somos como equipo".

LEER MÁS: España en sector difícil: Así quedaron los grupos de las eliminatorias europeas rumbo a Qatar 2022



Posible despido si pierde



"El club hará lo que debe hacer. Sólo pienso en el partido. Y luego, el club hará como siempre. No pienso en eso, la verdad".



Jugar la Europa League en 2021



"No contemplo eso, pienso en pasar la ronda. Y ya está. Y los jugadores igual que yo. Desde ahí, podéis hacer y pensar lo que queráis, es vuestro trabajo. Sólo pensamos en hacer un gran partido".





El equipo bajo presión



"Todos los jugadores, yo, el club, todos estamos acostumbrados a jugar bajo presión. Sabemos lo que nos jugamos. Eso es gestionar las emociones y prepararte bien".



Siempre sacan la mejor versión en momentos complicados



"Es un poco de todo. No puedo explicarlo todo en un minuto... Son jugadores que siempre les pedimos que rindan y son muchos partidos. Jugamos contra rivales buenos, siempre quieren ganar. Son muchos factores. A veces jugamos bien y perdemos. Lo importante es hacer las cosas como equipo, estar juntos, defender juntos y fuerte, conceder poco.. Sabemos que luego con el balón podemos hacer las cosas bien, y de eso se trata".

MÁS: Ahora tiene una nueva ocupación: El calvario que vive Özil en el Arsenal por culpa de China



¿Y si lo despiden totalmente, le dolería?



"El pasado pasó, lo importante es el presente. Pasará lo que tenga que pasar. Es un partido para demostrar nuestra capacidad. Estoy convencido de que haremos un gran partido".



Virtudes del Mönchengladbach



"Sabemos que el Borussia es un equipo muy bueno, muy disciplinado. Son muy buenos en contraataques. Es un equipo potente físicamente, técnicamente también. Sabemos que será difícil, pero vamos a prepararlo pensando en el rival y en lo que haremos nosotros".



El partido más importante de la temporada



"Todo el mundo habla de esta situación, pero yo me concentro en el partido. Tenemos costumbre de jugar estos grandes partidos. En cualquier caso, habrá dificultades. Es un partido de Champions, hay que trabajarlo bien, empezar bien. Debemos estar contentos cuando acabe de lo que hayamos hecho en el partido".