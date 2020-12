¿Real Madrid o Atlético? Ronald Koeman y su respuesta sobre el derbi: "Es mejor que pierda"

Ronald Koeman apareció este sábado en rueda de prensa previo al partido que tendrá el Barcelona ante el Levante en el Camp Nou por la liga española.

Te puede interesar: Atlético se mete al Di Stéfano con ganas de dar el batacazo ante el Real Madrid



El DT holandés se refirió al duelo del conjunto culé y también tuvo palabras para el derbi de Madrid y explicó el porqué de su deseo.



Volver a la victoria contra Levante

"Nos vendrán a apretar, así que hay que abrir espacios y aprovechar nuestras oportunidades. Tenemos tres partidos en casa y tenemos que ganar los tres".

¿Qué detalles le faltan a su Barcelona?

"En general, mejorar en defensa, pero tampoco es algo que me obsesione mucho, pues analizando todos los errores, solo tres son errores colectivos, los demás son errores individuales. Con la Juve, entramos mal, porque nos dejamos dominar. Uno se puede obsesionar por el resultado, pero hasta el otro día, ganamos en Turín y ganamos 15 de 15 puntos".



Momento para Riqui Puig

"En el partido de la Juve y en los últimos partidos ha entrado bien, ya veremos qué puede pasar mañana".

LEER MÁS: "Nunca lo vi como un rival", las palabras de Cristiano Ronaldo sobre Messi tras golear al Barcelona



El derbi de Madrid ¿Quién debe perder?

"Podemos opinar sobre otros partidos, pero lo primero que hay que hacer es ganar nuestro partido. Viendo la clasificación, si el Atlético va primero, es mejor que pierda para recortar distancia, pero nos tenemos que centrar en lo nuestro".





Falta de concentración del equipo

"Nos faltan cosas, porque los resultados no están al nivel de lo que esperamos. Tenemos errores a balón parado, los saques de banda, el otro día no defendemos bien. Somos el equipo que crea más oportunidades de gol".



¿Cómo está Ronald Koeman?

"Yo estoy bien, no estoy contento por nuestra trayectoria en el campeonato, hasta las fechas de las elecciones, intentamos sacar el máximo del equipo, con la gente joven. A mí no me hace falta apoyar, en un equipo grande cuando no salen los resultados, el principal responsable es el entrenador".

MÁS: De titular indiscutible a eterno suplente: Pjanic se pronuncia sobre su situación en Barcelona



¿Siente el apoyo del vestuario?

"Sí, si no tuviera la confianza por su parte, no se puede trabajar. Claro que estoy preocupado y estamos intentando mejorar las cosas, pero entiendo que después de los últimos resultados tenemos que dar la cara".