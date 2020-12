Mourinho explicó la ausencia de Gareth Bale con Tottenham: "Está enfermo pero no tiene coronavirus"

Tottenham empató 1-1 este domingo durante la visita a Crystal Palace por la jornada 12 de la Premier League y con el empate de Liverpool por el mismo marcador, los Spurs se mantienen en la cima del fútbol inglés.

No obstante, una de las cosas que llamó la atención fue la ausencia del galés Gareth Bale, quien no viajó con el equipo londinense para disputar el juego dominical pese a que no fue reportado con alguna lesión.

Bale, que jugó 60 minutos durante la victoria del Tottenham 2-0 sobre Amberes en la Europa League el pasado jueves, no figuró en la lista de disponibles para enfrentar a Crystal Palace.

Es por eso que el técnico de los Spurs, Jose Mourinho, brindó declaraciones sobre la no convocatoria de Gareth Bale y aseguró que se debió a problemas de salud, pero descartó que sea por Covid-19.

"No se siente muy bien. Por supuesto, quiero decir que no es coronavirus. Lo probó, no hay posibilidad", dijo Mourinho al medio Sky Sports.

"Pero una especie de gripe, este tipo de sentimiento. No se siente tan bien", agregó el entrenador portugués.

Sin embargo, Mourinho confía que Gareth Bale estará disponible para el difícil partido ante Liverpool, que se realizará a mitad de semana en Anfield.

"Estaba enfermo, no Covid, ni siquiera una gripe que te mantiene en cama durante una semana. Creo que para el miércoles estará bien", afirmó 'The Special One'.