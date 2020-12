Neymar no aguanta y carga con todo contra FIFA y el premio The Best

Neymar volvió a disparar contra la FIFA por los premios The Best, si el brasileño ya estaba molesto por no entrar en el top de los finalistas al premio que se teminó llevando el polaco Robert Lewandowski, después su enojo fue más y con ironía al no ver a ningún jugador del París SG en el 11 ideal. "El PSG juega otro deporte", bromeó en las redes sociales.



La semana pasada, recordemos, ya le sorprendió su ausencia entre los tres finalistas . “¿Es en serio?”, escribió en las redes sociales cuando descubrió la presencia de Robert Lewandowski, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pero no la suya entre los aspirantes a ser elegido como el mejor del año, 'The Best'. También prometió, de nuevo con sarcasmo, que se convertiría al baloncesto o los videojuegos.



Luego de todo, 'Ney' se sintió acuerpado con el apoyo de compañeros como Thiago Silva o de su familia. "Para nosotros, siempre estarás en las mejores ligas, los mejores clubes y entre los mejores jugadores del mundo", escribió su padre. Precisamente en las votaciones, Neymar fue nombrado en tres ocasiones en el primer lugar de los finalistas por los jugadores. Thiago Silva y Lionel Messi estában entre ellos.





Con 16 puntos, terminó noveno en la clasificación, por detrás de Kylian Mbappé, séptimo con 19 puntos. El ataque del equipo típico lo forman Robert Lewandowski, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Bayern Munich tiene cuatro jugadores (Davies, Kimmich, Thiago Alcantara que se unió al Liverpool este verano y Lewandowski), Liverpool con tres (Alisson, Alexander-Arnold y Van Dijk, sin contar a Thiago Alcantara). Sergio Ramos completa el elenco.